https://ria.ru/20201114/karabakh-1584661198.html

В Степанакерт вернулись около 250 беженцев

В Степанакерт вернулись около 250 беженцев

Около 250 жителей Степанакерта в Нагорном Карабахе вернулись в свои дома, первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T21:00

2020-11-14T21:00

2020-11-14T23:29

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

в мире

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Около 250 жителей Степанакерта в Нагорном Карабахе вернулись в свои дома, первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента, сообщает Минобороны России."Четырнадцатого ноября 2020 года около 250 жителей Степанакерта вернулись в свои дома. Первые девять автобусов с беженцами прибыли в Степанакерт после развертывания российского миротворческого контингента и выставления наблюдательных постов", - говорится в сообщении.Отмечается, что российские военнослужащие обеспечили безопасное продвижение автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерт.Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе размещаются российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорнокарабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

https://ria.ru/20201113/karabakh-1584525170.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

нагорный карабах

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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире