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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201114/karabakh-1584605713.html
Российские миротворцы начали патрулировать зоны "Север" и "Юг" в Карабахе
Российские миротворцы начали патрулировать зоны "Север" и "Юг" в Карабахе
Подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности "Север" и "Юг" в Нагорном Карабахе, сообщил на брифинге официальный РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T12:09
2020-11-14T13:32
ситуация в нагорном карабахе
россия
игорь конашенков
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности "Север" и "Юг" в Нагорном Карабахе, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков."Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами Вооруженных сил Азербайджана и Армении", — сказал он.По его словам, миротворцы развернули вдоль линии соприкосновения 12 наблюдательных постов, которые проводят круглосуточный мониторинг обстановки. Девять их выставили в зоне ответственности "Юг", три — в зоне ответственности "Север". Сегодня планируется развернуть еще пять постов.Переброска миротворческого контингента в Нагорный Карабах продолжается, добавил генерал-майор. Всего с начала операции российские военно-транспортные самолеты выполнили 95 рейсов, в том числе 22 — за последние сутки. "Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", — сказал Конашенков, отметив, что при содействии миротворцев в районе Шуши начался обмен телами погибших.Российские миротворцы разместятся вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией. Это следует из совместного заявления, которое в ночь на 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Документ предусматривает также прекращение огня и обмен пленными. Кроме того, Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Основу миротворческого контингента составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Всего в Нагорном Карабахе разместят 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
россия
нагорный карабах
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Колонна российских миротворцев въезжает в Степанакерт
В Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора продолжается развертывание российского миротворческого контингента. Очередная колонна подразделений 15 отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершила марш протяженностью около 100 километров из района сосредоточения в городе Горис в город Степанакерт. В составе колонн в пункты назначения прибывают бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, доставляемые из Российской Федерации самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России на аэродром Эребуни. Российская военная полиция обеспечивает безопасность на всех маршрутах движения воинских колонн. На уже развернутых наблюдательных постах осуществляется контроль за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения что будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев. Миротворческий контингент состоит из военнослужащих по контракту, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач, в том числе по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах. Миротворцы оснащены современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями «Тигр» и «Тайфун».
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россия, игорь конашенков, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Российские миротворцы начали патрулировать зоны "Север" и "Юг" в Карабахе

12:09 14.11.2020 (обновлено: 13:32 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие из состава миротворческих сил в городе Лачин
Российские военнослужащие из состава миротворческих сил в городе Лачин - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности "Север" и "Юг" в Нагорном Карабахе, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами Вооруженных сил Азербайджана и Армении", — сказал он.
По его словам, миротворцы развернули вдоль линии соприкосновения 12 наблюдательных постов, которые проводят круглосуточный мониторинг обстановки. Девять их выставили в зоне ответственности "Юг", три — в зоне ответственности "Север". Сегодня планируется развернуть еще пять постов.
Переброска миротворческого контингента в Нагорный Карабах продолжается, добавил генерал-майор. Всего с начала операции российские военно-транспортные самолеты выполнили 95 рейсов, в том числе 22 — за последние сутки.
"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", — сказал Конашенков, отметив, что при содействии миротворцев в районе Шуши начался обмен телами погибших.
Российские миротворцы разместятся вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией. Это следует из совместного заявления, которое в ночь на 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Документ предусматривает также прекращение огня и обмен пленными. Кроме того, Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Основу миротворческого контингента составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Всего в Нагорном Карабахе разместят 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.

Колонна российских миротворцев в Нагорном Карабахе
1 из 12

В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.

Российские военнослужащие из состава миротворческих сил в городе Лачин
2 из 12

Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".

Боевые машины пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
3 из 12

Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.

Люди у монастыря Дадиванк в Карвачарском районе Карабаха
4 из 12

Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Перейти в фотобанк

Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.

КПП в городе Шуша в Карабахе
5 из 12

Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.

© Sputnik
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

Жители покидают город Лачин
6 из 12

Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.

Боевые машины пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
7 из 12

Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.

Боевая машина пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
8 из 12

Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе
9 из 12

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.

Российские военнослужащие из состава миротворческих сил в городе Лачин
10 из 12

Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян

Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.

Вывеска Добро пожаловать в Арцах возле города Карвачар
11 из 12

Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.

© Sputnik / Арам Нерсесян
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Миротворцы патрулируют город Лачин.

Российские военнослужащие из состава миротворческих сил в городе Лачин
12 из 12

Миротворцы патрулируют город Лачин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 12

В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
5 из 12

Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
6 из 12

Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 12

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.

© Sputnik / Арам Нерсесян
12 из 12

Миротворцы патрулируют город Лачин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияИгорь КонашенковНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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