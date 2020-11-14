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Российские миротворцы начали патрулировать зоны "Север" и "Юг" в Карабахе

Российские миротворцы начали патрулировать зоны "Север" и "Юг" в Карабахе

Подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности "Север" и "Юг" в Нагорном Карабахе, сообщил на брифинге официальный РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T12:09

2020-11-14T12:09

2020-11-14T13:32

ситуация в нагорном карабахе

россия

игорь конашенков

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности "Север" и "Юг" в Нагорном Карабахе, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков."Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами Вооруженных сил Азербайджана и Армении", — сказал он.По его словам, миротворцы развернули вдоль линии соприкосновения 12 наблюдательных постов, которые проводят круглосуточный мониторинг обстановки. Девять их выставили в зоне ответственности "Юг", три — в зоне ответственности "Север". Сегодня планируется развернуть еще пять постов.Переброска миротворческого контингента в Нагорный Карабах продолжается, добавил генерал-майор. Всего с начала операции российские военно-транспортные самолеты выполнили 95 рейсов, в том числе 22 — за последние сутки. "Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", — сказал Конашенков, отметив, что при содействии миротворцев в районе Шуши начался обмен телами погибших.Российские миротворцы разместятся вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией. Это следует из совместного заявления, которое в ночь на 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Документ предусматривает также прекращение огня и обмен пленными. Кроме того, Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Основу миротворческого контингента составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Всего в Нагорном Карабахе разместят 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

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Колонна российских миротворцев въезжает в Степанакерт В Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора продолжается развертывание российского миротворческого контингента. Очередная колонна подразделений 15 отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершила марш протяженностью около 100 километров из района сосредоточения в городе Горис в город Степанакерт. В составе колонн в пункты назначения прибывают бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, доставляемые из Российской Федерации самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России на аэродром Эребуни. Российская военная полиция обеспечивает безопасность на всех маршрутах движения воинских колонн. На уже развернутых наблюдательных постах осуществляется контроль за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения что будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев. Миротворческий контингент состоит из военнослужащих по контракту, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач, в том числе по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах. Миротворцы оснащены современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями «Тигр» и «Тайфун». 2020-11-14T12:09 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь конашенков, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире