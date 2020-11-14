Армения в любом случае связана с Россией, заявил кинопродюссер Григорян
"Я думаю, что опасность ухудшения отношений с Россией нулевая. Я вчера сказал: не обращайте внимания на какие-то беспорядочные выкрики некоторых мразей. Не секрет, откуда они получают деньги, Армения маленькая страна, мы их всех знаем… Вы видели реакцию митинга? Вот эта реакция митинга - ответ на ваш вопрос. Не может быть ухудшения армяно-российских отношений, это исключено", - сказал Григорян.
"Но все понимают, что завтрашний день каким бы он ни был, связан с Россией беспрекословно. Есть только одна рука, которая может воспрепятствовать удару аскеровского (турецкого – ред.) ятагана. Смотрите, это же элементарная арифметика - 80 миллионов (населения – ред.) в Турции и 10 миллионов в Азербайджане. Даже если не считать предательское правительство и генералитет, от которого, я очень надеюсь, мы очень скоро освободимся, то математика не просто не в нашу сторону, она смертельная", - сказал собеседник агентства.
В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.
В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.
Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.
Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.
Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".
Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".
Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.
Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.
Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.
Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.
Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.
Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.
Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.
Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.
Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.
Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.
База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.
Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.
Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.
Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.
В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.
Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.
Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".
Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.
Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.
Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.
Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.
Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.
База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.
Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.