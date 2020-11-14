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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201114/grigoryan-1584633249.html
Армения в любом случае связана с Россией, заявил кинопродюссер Григорян
Армения в любом случае связана с Россией, заявил кинопродюссер Григорян
Завтрашний день Армении в любом случае связан с Россией, сказал РИА Новости известный армянский кинопродюсер Армен Григорян, заявивший накануне на митинге в... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T15:41
2020-11-14T15:41
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
армен григорян
ильхам алиев
ереван
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Завтрашний день Армении в любом случае связан с Россией, сказал РИА Новости известный армянский кинопродюсер Армен Григорян, заявивший накануне на митинге в Ереване, что "Армения и армянские воины всегда будут рядом с Россией" и призвавший "не поддаваться на провокации соросовской мрази".По его словам вопрос сохранения армяно-российских отношений является одним из самых важных, "если не номер один, то как минимум номер два после попытки удержания хоть каких-то земель из-за этого позорного договора (по Карабаху – ред.)".Он добавил, что война в Карабахе показала, что у Армении нет союзников, кроме одной страны. "Этот союзник - Россия. Все, конец разговорам. Я удивляюсь, что в России кто-то думает, что Армения может как-то ухудшить отношения. Нет, это исключено. Инстинкт самосохранения – очень сильный инстинкт. Даже если оставить в стороне разговоры про вековые братские отношения, существует инстинкт самосохранения", - отметил Григорян.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Люди покидают свои дома в Карабахе и сжигают их
Кадры из Карабаха, где жители покидают дома, поджигая их и разбирая на стройматериалы
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никол пашинян, армен григорян, ильхам алиев, ереван, азербайджан, армения, в мире

Армения в любом случае связана с Россией, заявил кинопродюссер Григорян

15:41 14.11.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване
Участники митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Завтрашний день Армении в любом случае связан с Россией, сказал РИА Новости известный армянский кинопродюсер Армен Григорян, заявивший накануне на митинге в Ереване, что "Армения и армянские воины всегда будут рядом с Россией" и призвавший "не поддаваться на провокации соросовской мрази".

"Я думаю, что опасность ухудшения отношений с Россией нулевая. Я вчера сказал: не обращайте внимания на какие-то беспорядочные выкрики некоторых мразей. Не секрет, откуда они получают деньги, Армения маленькая страна, мы их всех знаем… Вы видели реакцию митинга? Вот эта реакция митинга - ответ на ваш вопрос. Не может быть ухудшения армяно-российских отношений, это исключено", - сказал Григорян.

Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
По его словам вопрос сохранения армяно-российских отношений является одним из самых важных, "если не номер один, то как минимум номер два после попытки удержания хоть каких-то земель из-за этого позорного договора (по Карабаху – ред.)".

"Но все понимают, что завтрашний день каким бы он ни был, связан с Россией беспрекословно. Есть только одна рука, которая может воспрепятствовать удару аскеровского (турецкого – ред.) ятагана. Смотрите, это же элементарная арифметика - 80 миллионов (населения – ред.) в Турции и 10 миллионов в Азербайджане. Даже если не считать предательское правительство и генералитет, от которого, я очень надеюсь, мы очень скоро освободимся, то математика не просто не в нашу сторону, она смертельная", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что война в Карабахе показала, что у Армении нет союзников, кроме одной страны. "Этот союзник - Россия. Все, конец разговорам. Я удивляюсь, что в России кто-то думает, что Армения может как-то ухудшить отношения. Нет, это исключено. Инстинкт самосохранения – очень сильный инстинкт. Даже если оставить в стороне разговоры про вековые братские отношения, существует инстинкт самосохранения", - отметил Григорян.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.

Колонна российских миротворцев в Нагорном Карабахе
1 из 12

В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.

Российские военнослужащие из состава миротворческих сил в городе Лачин
2 из 12

Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".

Боевые машины пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
3 из 12

Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.

Люди у монастыря Дадиванк в Карвачарском районе Карабаха
4 из 12

Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Перейти в фотобанк

Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.

КПП в городе Шуша в Карабахе
5 из 12

Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.

© Sputnik
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

Жители покидают город Лачин
6 из 12

Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.

Боевые машины пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
7 из 12

Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.

Боевая машина пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
8 из 12

Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе
9 из 12

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.

Российские военнослужащие из состава миротворческих сил в городе Лачин
10 из 12

Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Арам Нерсесян

Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.

Вывеска Добро пожаловать в Арцах возле города Карвачар
11 из 12

Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.

© Sputnik / Арам Нерсесян
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Миротворцы патрулируют город Лачин.

Российские военнослужащие из состава миротворческих сил в городе Лачин
12 из 12

Миротворцы патрулируют город Лачин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 12

В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
5 из 12

Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
6 из 12

Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 12

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.

© Sputnik / Арам Нерсесян
12 из 12

Миротворцы патрулируют город Лачин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянАрмен ГригорянИльхам АлиевЕреванАзербайджанАрменияВ мире
 
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