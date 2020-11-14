https://ria.ru/20201114/grigoryan-1584633249.html

Армения в любом случае связана с Россией, заявил кинопродюссер Григорян

Армения в любом случае связана с Россией, заявил кинопродюссер Григорян

Завтрашний день Армении в любом случае связан с Россией, сказал РИА Новости известный армянский кинопродюсер Армен Григорян, заявивший накануне на митинге в... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T15:41

2020-11-14T15:41

2020-11-14T15:41

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

армен григорян

ильхам алиев

ереван

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Завтрашний день Армении в любом случае связан с Россией, сказал РИА Новости известный армянский кинопродюсер Армен Григорян, заявивший накануне на митинге в Ереване, что "Армения и армянские воины всегда будут рядом с Россией" и призвавший "не поддаваться на провокации соросовской мрази".По его словам вопрос сохранения армяно-российских отношений является одним из самых важных, "если не номер один, то как минимум номер два после попытки удержания хоть каких-то земель из-за этого позорного договора (по Карабаху – ред.)".Он добавил, что война в Карабахе показала, что у Армении нет союзников, кроме одной страны. "Этот союзник - Россия. Все, конец разговорам. Я удивляюсь, что в России кто-то думает, что Армения может как-то ухудшить отношения. Нет, это исключено. Инстинкт самосохранения – очень сильный инстинкт. Даже если оставить в стороне разговоры про вековые братские отношения, существует инстинкт самосохранения", - отметил Григорян.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

ереван

азербайджан

армения

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Люди покидают свои дома в Карабахе и сжигают их Кадры из Карабаха, где жители покидают дома, поджигая их и разбирая на стройматериалы 2020-11-14T15:41 true PT0M24S

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никол пашинян, армен григорян, ильхам алиев, ереван, азербайджан, армения, в мире