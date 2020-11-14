https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1578035608.html

Биография Армена Джигарханяна

Биография Армена Джигарханяна

Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване (Армения). РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T09:44

2020-11-14T09:44

2020-11-14T09:44

армен джигарханян

справки

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Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване (Армения).Увлекшись театром в школьные годы, после ее окончания он предпринял неудачную попытку поступления в ГИТИС в Москве. Вернувшись в Ереван, с 1953 по 1954 год работал помощником оператора на киностудии "Арменфильм".В 1958 году Джигарханян окончил Ереванский художественно-театральный институт (ныне Ереванский государственный институт театра и кино), мастерская Армена Гулакяна. В 1955-1967 годах работал в Русском драматическом театре имени К.С. Станиславского в Ереване. Играл в спектаклях "На всякого мудреца довольно простоты" (Городулин), "Иркутская история" (Сергей), "Двое на качелях" (Джерри), "Ричард III" (Ричард), "Именем революции" (Ленин), "Требуется лжец" (Тодорос) и др.В 1967 году актер перешел в Московский театр имени Ленинского комсомола, где был занят в постановках "Снимается кино", "Мольер", "Дым отечества" и др.В 1969-1996 годах Армен Джигарханян был одним из ведущих артистов Московского драматического театра имени Маяковского. Среди его многочисленных ролей – Сократ ("Беседы с Сократом"), Стенли Ковальский ("Трамвай "Желание"), Большой Па ("Кошка на раскаленной крыше"), Нерон ("Театр времен Нерона и Сенеки"), Мендель Крик ("Закат"), Салай Салтаныч ("Жертва века"). С 1996 года по 2003 год актер играл в театре "Ленком" Загорянского в "Варваре и еретике" и Доменико Сориано в "Городе миллионеров". В 1991-1996 годах Армен Джигарханян преподавал на актерском факультете во ВГИКе.В 1996 году на основе своего курса основал Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна (первоначально Театр "Д"). С 1996 года – художественный руководитель (с 2005 года – также директор) Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.В 2015 году артист занял должность президента театра.На сцене своего театра Джигарханян играл в спектаклях "Последняя лента Крэппа" (Крэпп), "Двенадцатая ночь" (Мальволио), "Маленькие трагедии" (Сальери), "Возвращение домой" (Макс) и др.В кино актер дебютировал в 1960 году ролью Акопа в фильме "Обвал". Известность Армену Джигарханяну принесла одна из лучших его киноролей – молодого ученого-физика Артема Манвеляна в картине режиссера Фрунзе Довлатяна "Здравствуй, это я!" (1965).Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый снимаемый российский актер.На его счету разноплановые роли в лентах различных жанров – "Операция "Трест" (1967), "Здравствуйте, я ваша тетя" (1975), "Собака на сене" (1977), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Тегеран-43" (1980), "Никколо Паганини" (1982), "Паспорт" (1990), "Цареубийца" (1991) и многие другие.Артист снялся в сериалах "Казус Кукоцкого" (2005), "Нечаянная радость" (2005), "Любовь на острие ножа" (2008), "Земский доктор. Жизнь заново" (2011-2012), "Душа шпиона" (2015), в фильмах "Руд и Сэм" (2007), "Исчезнувшая империя" (2008), "Родительский день" (2009), "Гамлет" (2010), "Домик в сердце" (2014), "Последний янычар" (2015), "Первый парень на деревне" (2017) и др.Актер много работал на озвучивании мультфильмов, он озвучил такие любимые зрителями мультфильмы, как "Жил-был пес" (1982),"Остров сокровищ" (1988), "Приключения поросенка Фунтика" (1986-1988), "Серый волк энд Красная шапочка" (1990), "Маленькая колдунья" (1991), "Новые приключения Бабки Ежки" (2008), "Тачки" (2006), "Гадкий утенок" (2010), "Последний человек из Атлантиды" (2011), "Паровозик Тишка" (2012-2013), "Савва. Сердце воина" (2015), "Богатырша: Роса и Дракон" (2015) и др. Автор книги "Я одинокий клоун", которую написал при участии театроведа Виктора Дубровского. Армен Джигарханян – Народный артист СССР (1985), лауреат Государственных премий Армянской ССР (1975, 1979). Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III (1995), IV (2005) и II степеней (2010), а также армянским орденом Почета (2010).Он является лауреатом премий "Золотой Овен" (1995), Премии имени Станиславского (2000), "Золотая Маска" (2001), "Золотой Орел" (2008), "Хрустальная Турандот" (2010), а также Царскосельской художественной премии (2011).В 2015 году Джигарханян был удостоен премии "Золотая Маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в театральное искусство". Первой супругой артиста была актриса Ереванского Русского драматического театра имени Станиславского Алла Ванновская, второй женой – актриса Татьяна Власова, которая работала в Театре Армена Джигарханяна помощником художественного руководителя, третьей супругой – Виталина Цымбалюк-Романовская, генеральный директор Театра Армена Джигарханяна в 2015-2017 годах. Единственная дочь актера Елена погибла в 1987 году в возрасте 23-х лет. Четырнадцатого ноября 2020 года представитель театра, который носит его имя, сообщил о смерти актера.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен джигарханян, справки