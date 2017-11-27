Мировой суд удовлетворил иск о разводе Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Мировой судебный участок 202 столичного района Кунцево в понедельник удовлетворил иск о разводе актера и режиссера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Кунцевского суда Москвы Дарья Галкина.

"Иск Джигарханяна удовлетворен", — сказала собеседница агентства.

Адвокат режиссера Евгений Парфенов сообщил агентству, что супруга Джигарханяна не возражала против развода.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли".

Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод.

В начале ноября Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".