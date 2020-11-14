https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584588357.html

Умер Армен Джигарханян

Умер Армен Джигарханян

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель его театра. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T09:23

2020-11-14T09:23

2020-11-14T11:32

армен джигарханян

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель его театра."Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя", — сказал собеседник агентства.Похороны пройдут во вторник, 17 ноября, рассказал РБК друг Джигарханяна Артур Согомонян. Будет ли прощание в театре, пока неизвестно.Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Еще в школьные годы увлекся театром, но попытка поступить в ГИТИС оказалась неудачной. Вернувшись в Ереван, работал помощником оператора на киностудии "Арменфильм". В 1958 году окончил Ереванский художественно-театральный институт.С 1955 по 1967 год Джигарханян работал в Русском драматическом театре имени К. С. Станиславского в Ереване, затем перешел в Московский театр имени Ленинского комсомола, где запомнился ролями в спектаклях "Снимается кино", "Мольер", "Дым отечества".В 1969 году Джигарханян поступил в Московский драматический театр имени Маяковского. Там он прослужил 27 лет и стал одним из ведущих актеров. Среди его многочисленных ролей — Сократ ("Беседы с Сократом"), Стенли Ковальский ("Трамвай "Желание"), Большой Па ("Кошка на раскаленной крыше"), Нерон ("Театр времен Нерона и Сенеки"), Мендель Крик ("Закат"), Салай Салтаныч ("Жертва века").В 1996 году актер основал собственный театр, основой труппы которого стал его курс во ВГИКе. На этой сцене художественный руководитель играл в спектаклях "Последняя лента Крэппа", "Двенадцатая ночь", "Маленькие трагедии", "Возвращение домой".В кино артист дебютировал в 1960 году ролью Акопа в фильме "Обвал", а известность ему принесла роль молодого ученого-физика Артема Манвеляна в картине "Здравствуй, это я!" (1965). Всего на счету Джигарханяна десятки ролей в лентах самых различных жанров. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого снимаемого российского актера. Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" стали его визитной карточкой.Артист снимался и в сериалах ("Казус Кукоцкого", "Земский доктор. Жизнь заново", "Душа шпиона"), а также много работал на озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят персонажи таких лент, как "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Приключения поросенка Фунтика", "Тачки", "Гадкий утенок".Джигарханян — народный артист СССР (1985), лауреат множества премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" (трех степеней) и армянским орденом Почета.

https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1578035608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен джигарханян