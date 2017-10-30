Стало известно, когда разведется Джигарханян

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Развод народного артиста СССР Армена Джигарханяна и его супруги Виталины Цимбалюк-Романовской состоится 9 ноября, сообщила РИА Новости представитель жены артиста Ирина Мазур.

Ранее 82-летний Джигарханян заявил, что не готов простить свою супругу 38-летнюю Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, причинила ему много боли. Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и решила начать бракоразводный процесс, сообщала Мазур.

"Виталина выполнила все, что от нее требовали: покинуть пост директора Театра Армена Джигарханяна и согласиться на развод. И уже 9 ноября состоится ее развод с Джигарханяном. Все документы, касающиеся этого дела, у меня на руках", — сказала Мазур.

По словам собеседницы агентства, "по согласию сторон мировой суд сразу на месте разведет" Джигарханяна и Цымбалюк-Романовскую.