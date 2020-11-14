https://ria.ru/20201114/dadivank-1584660918.html

Армянская церковь рассказала о ситуации в храме Дадиванк в Карабахе

Армянская церковь рассказала о ситуации в храме Дадиванк в Карабахе

Иерей Ваграм Меликян, директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ) - Первопрестольного святого Эчмиадзина заявил в... РИА Новости, 14.11.2020

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никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

армения

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ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Иерей Ваграм Меликян, директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ) - Первопрестольного святого Эчмиадзина заявил в субботу, что основанный в IX веке храм Дадиванк в Карабахе находится под контролем российских миротворцев, ему ничего не грозит.Дадиванк расположен на территории Кельбаджарского района, который по трехстороннему соглашению должен вернуться под контроль Баку до 15 ноября.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности христианских храмов и монастырей в Карабахе.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

баку

азербайджан

россия

нагорный карабах

армения

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Колонна российских миротворцев въезжает в Степанакерт В Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора продолжается развертывание российского миротворческого контингента. Очередная колонна подразделений 15 отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершила марш протяженностью около 100 километров из района сосредоточения в городе Горис в город Степанакерт. В составе колонн в пункты назначения прибывают бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, доставляемые из Российской Федерации самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России на аэродром Эребуни. Российская военная полиция обеспечивает безопасность на всех маршрутах движения воинских колонн. На уже развернутых наблюдательных постах осуществляется контроль за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения что будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев. Миротворческий контингент состоит из военнослужащих по контракту, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач, в том числе по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах. Миротворцы оснащены современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями «Тигр» и «Тайфун». 2020-11-14T20:57 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, россия, нагорный карабах, армения, в мире