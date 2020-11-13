https://ria.ru/20201113/vuzy-1584393883.html

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга уходят на дистанционное обучение для профилактики распространения коронавируса, согласно приказу Минобрнауки, также "удаленку"... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T00:12

2020-11-13T00:12

2020-11-13T09:13

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вузы Москвы и Санкт-Петербурга уходят на дистанционное обучение для профилактики распространения коронавируса, согласно приказу Минобрнауки, также "удаленку" уйдут ряд региональных вузов, для которых эта мера была рекомендованной, но не обязательной.В среду, 11 ноября, Минобрнауки опубликовало приказ, согласно которому все подведомственные ему вузы Москвы и Санкт-Петербурга должны перейти на дистанционное обучение. Документом также рекомендовано региональным вузам по согласованию с Роспотребнадзором переходить на дистанционное обучение.Руководителям образовательных организаций также рекомендовано обеспечить материальную поддержку студентов - как получающих стипендию, так и оплачивающих обучение, включая компенсацию проезда к месту жительства.О намерении перейти на удаленное обучение с 13 ноября сообщили Московский государственный технический университет имени Баумана, Московский государственный лингвистический университет и Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, Российский университет дружбы народов. Высшая школа экономики объявила о переходе на дистанционное обучение с 16 ноября.Как сообщил председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов, 17 петербургских вузов находятся в прямом подчинении у Минобрнауки, до среды чуть меньше четверти вузов уже полностью перешли на дистанционную форму обучения. В соответствии с приказом Минобрнауки, будут переходить и остальные, "готовность есть, и понимание ситуации также есть", добавил он.Ранее российские вузы были вынуждены перейти на дистанционное обучение из-за пандемии короновируса с 16 марта по рекомендации министра науки и высшего образования. Затем с 6 апреля режим дистанционного обучения был продолжен после объявления президентом РФ нерабочих дней до 30 апреля. С 1 июня решение о продолжении или отмене режима дистанционной работы вуз принимает по согласованию с региональными властями.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, ленинградская область, санкт-петербург, общество