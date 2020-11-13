Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:12 13.11.2020 (обновлено: 09:13 13.11.2020)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтудентка Уральского федерального университета (УрФУ) во время дистанционного обучения в общежитии Екатеринбурга
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вузы Москвы и Санкт-Петербурга уходят на дистанционное обучение для профилактики распространения коронавируса, согласно приказу Минобрнауки, также "удаленку" уйдут ряд региональных вузов, для которых эта мера была рекомендованной, но не обязательной.
В среду, 11 ноября, Минобрнауки опубликовало приказ, согласно которому все подведомственные ему вузы Москвы и Санкт-Петербурга должны перейти на дистанционное обучение. Документом также рекомендовано региональным вузам по согласованию с Роспотребнадзором переходить на дистанционное обучение.
Руководителям образовательных организаций также рекомендовано обеспечить материальную поддержку студентов - как получающих стипендию, так и оплачивающих обучение, включая компенсацию проезда к месту жительства.
О намерении перейти на удаленное обучение с 13 ноября сообщили Московский государственный технический университет имени Баумана, Московский государственный лингвистический университет и Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, Российский университет дружбы народов. Высшая школа экономики объявила о переходе на дистанционное обучение с 16 ноября.
Как сообщил председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов, 17 петербургских вузов находятся в прямом подчинении у Минобрнауки, до среды чуть меньше четверти вузов уже полностью перешли на дистанционную форму обучения. В соответствии с приказом Минобрнауки, будут переходить и остальные, "готовность есть, и понимание ситуации также есть", добавил он.
Ранее российские вузы были вынуждены перейти на дистанционное обучение из-за пандемии короновируса с 16 марта по рекомендации министра науки и высшего образования. Затем с 6 апреля режим дистанционного обучения был продолжен после объявления президентом РФ нерабочих дней до 30 апреля. С 1 июня решение о продолжении или отмене режима дистанционной работы вуз принимает по согласованию с региональными властями.
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