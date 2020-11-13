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В Ереване оппозиционного лидера Царукяна везут в Совет нацбезопасности

В Ереване оппозиционного лидера Царукяна везут в Совет нацбезопасности

Силовики везут лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна в Службу национальной безопасности, заявила депутат от политсилы Ивета Тоноян... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:47

2020-11-13T16:47

2020-11-13T18:19

ситуация в нагорном карабахе

дашнакцутюн

никол пашинян

гагик царукян

ильхам алиев

азербайджан

беспорядки в ереване

процветающая армения

армения

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ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости. Силовики везут лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна в Службу национальной безопасности, заявила депутат от политсилы Ивета Тоноян в ходе акции протеста, участники которой требуют отставки премьера Никола Пашиняна.Число протестующих на площади Свободы в армянской столице составляет ориентировочно несколько тысяч. Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Армен Рустамян заявил журналистам, что сразу несколько организаторов митинга приглашены в Специальную следственную службу "якобы для проведения следственных действий". По его мнению, это делается, чтобы не допустить их участия в акции.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

азербайджан

армения

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