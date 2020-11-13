https://ria.ru/20201113/shengen-1584526254.html

ЕС готов экономически поддержать демократические перемены в Белоруссии

ЕС готов экономически поддержать демократические перемены в Белоруссии

Европейский союз готов экономическими мерами поддержать демократические перемены в Белоруссии, как это уже было ранее сделано в отношении Украины, сказала глава РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:30

2020-11-13T17:30

2020-11-13T17:36

урсула фон дер ляйен

александр лукашенко

еврокомиссия

белоруссия

украина

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Европейский союз готов экономическими мерами поддержать демократические перемены в Белоруссии, как это уже было ранее сделано в отношении Украины, сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении к участникам Рижской конференции-2020.По ее словам, именно такой позиции ЕС будет придерживаться в отношении тех стран, "которые встанут на путь демократических реформ"."Народ Белоруссии требует свободных и справедливых выборов… Демократия в Белоруссии - это цель и это то, что мы хотим поддержать. Именно поэтому главы европейских государств обратились к Еврокомиссии с просьбой подготовить план экономической поддержки демократической Белоруссии. ЕС готов подержать демократические перемены, Европа обладает огромным эконмическим влиянием… Наша сила – занимать четкую позицию и поддерживать ее сильными действиями", - пояснила Фон дер Ляйен.ЕС не признал итоги состоявшихся 9 августа президентских выборов в Белоруссии, осудил насилие властей в отношении участников акций протеста и последовательно ввел два санкционных списка, в которые вошли 55 граждан Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко.

https://ria.ru/20201113/sanktsii-1584497320.html

белоруссия

украина

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урсула фон дер ляйен, александр лукашенко, еврокомиссия, белоруссия, украина, евросоюз, в мире