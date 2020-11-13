ЕС готов экономически поддержать демократические перемены в Белоруссии
17:30 13.11.2020 (обновлено: 17:36 13.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Европейский союз готов экономическими мерами поддержать демократические перемены в Белоруссии, как это уже было ранее сделано в отношении Украины, сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении к участникам Рижской конференции-2020.
"Мы хотели бы более стратегического подхода к нашему экономическому сотрудничеству (на восточном направлении – ред.). С 2014 года ЕС выделил 15 миллиардов евро для сопровождения стабилизации на Украине. Благодаря нашей поддержке, Украина сегодня - гораздо более сильная страна… Мы могли бы это предложить и демократической Белоруссии", - сказала глава ЕК.
По ее словам, именно такой позиции ЕС будет придерживаться в отношении тех стран, "которые встанут на путь демократических реформ".
"Народ Белоруссии требует свободных и справедливых выборов… Демократия в Белоруссии - это цель и это то, что мы хотим поддержать. Именно поэтому главы европейских государств обратились к Еврокомиссии с просьбой подготовить план экономической поддержки демократической Белоруссии. ЕС готов подержать демократические перемены, Европа обладает огромным эконмическим влиянием… Наша сила – занимать четкую позицию и поддерживать ее сильными действиями", - пояснила Фон дер Ляйен.
ЕС не признал итоги состоявшихся 9 августа президентских выборов в Белоруссии, осудил насилие властей в отношении участников акций протеста и последовательно ввел два санкционных списка, в которые вошли 55 граждан Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко.