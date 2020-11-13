Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/shengen-1584526254.html
ЕС готов экономически поддержать демократические перемены в Белоруссии
ЕС готов экономически поддержать демократические перемены в Белоруссии
Европейский союз готов экономическими мерами поддержать демократические перемены в Белоруссии, как это уже было ранее сделано в отношении Украины, сказала глава РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:30
2020-11-13T17:36
урсула фон дер ляйен
александр лукашенко
еврокомиссия
белоруссия
украина
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564538889_0:0:2260:1271_1400x0_80_0_0_c085a9ca157eed7e368b995caac096d6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Европейский союз готов экономическими мерами поддержать демократические перемены в Белоруссии, как это уже было ранее сделано в отношении Украины, сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении к участникам Рижской конференции-2020.По ее словам, именно такой позиции ЕС будет придерживаться в отношении тех стран, "которые встанут на путь демократических реформ"."Народ Белоруссии требует свободных и справедливых выборов… Демократия в Белоруссии - это цель и это то, что мы хотим поддержать. Именно поэтому главы европейских государств обратились к Еврокомиссии с просьбой подготовить план экономической поддержки демократической Белоруссии. ЕС готов подержать демократические перемены, Европа обладает огромным эконмическим влиянием… Наша сила – занимать четкую позицию и поддерживать ее сильными действиями", - пояснила Фон дер Ляйен.ЕС не признал итоги состоявшихся 9 августа президентских выборов в Белоруссии, осудил насилие властей в отношении участников акций протеста и последовательно ввел два санкционных списка, в которые вошли 55 граждан Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко.
https://ria.ru/20201113/sanktsii-1584497320.html
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564538889_0:0:2176:1632_1400x0_80_0_0_c19921fcd22efb284bba7bfca032ca66.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
урсула фон дер ляйен, александр лукашенко, еврокомиссия, белоруссия, украина, евросоюз, в мире

ЕС готов экономически поддержать демократические перемены в Белоруссии

17:30 13.11.2020 (обновлено: 17:36 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Европейский союз готов экономическими мерами поддержать демократические перемены в Белоруссии, как это уже было ранее сделано в отношении Украины, сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении к участникам Рижской конференции-2020.
"Мы хотели бы более стратегического подхода к нашему экономическому сотрудничеству (на восточном направлении – ред.). С 2014 года ЕС выделил 15 миллиардов евро для сопровождения стабилизации на Украине. Благодаря нашей поддержке, Украина сегодня - гораздо более сильная страна… Мы могли бы это предложить и демократической Белоруссии", - сказала глава ЕК.
По ее словам, именно такой позиции ЕС будет придерживаться в отношении тех стран, "которые встанут на путь демократических реформ".
"Народ Белоруссии требует свободных и справедливых выборов… Демократия в Белоруссии - это цель и это то, что мы хотим поддержать. Именно поэтому главы европейских государств обратились к Еврокомиссии с просьбой подготовить план экономической поддержки демократической Белоруссии. ЕС готов подержать демократические перемены, Европа обладает огромным эконмическим влиянием… Наша сила – занимать четкую позицию и поддерживать ее сильными действиями", - пояснила Фон дер Ляйен.
ЕС не признал итоги состоявшихся 9 августа президентских выборов в Белоруссии, осудил насилие властей в отношении участников акций протеста и последовательно ввел два санкционных списка, в которые вошли 55 граждан Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко.
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
15:32Протесты в Белоруссии
Эстония потребовала от ЕС ввести новые санкции против Белоруссии
 
Урсула фон дер ЛяйенАлександр ЛукашенкоЕврокомиссияБелоруссияУкраинаЕвросоюзВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
Лента новостейМолния