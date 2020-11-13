https://ria.ru/20201113/sanktsii-1584549209.html

В Госдуме прокомментировали реакцию Германии на ответные санкции России

В Госдуме прокомментировали реакцию Германии на ответные санкции России

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина прокомментировала РИА Новости слова представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта о "неоправданности"... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T19:22

2020-11-13T19:22

2020-11-13T19:22

госпитализация алексея навального

россия

штеффен зайберт

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госдума рф

елена панина

германия

в мире

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина прокомментировала РИА Новости слова представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта о "неоправданности" ответных санкций РФ по инциденту с Алексеем Навальным, отметив, что поведение властей Германии выглядит анекдотично.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг сказал, что Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Навальным и вскоре уведомит о них своих европейских партнеров. Зайберт на это заявил в пятницу, что Германия считает неоправданными и неуместными санкции России против чиновников ФРГ и Франции.Как полагает Панина, странно слышать из уст немецкого политика, что "у России есть все необходимое" для расследования "преступления", так как немецкая сторона отказалась предоставлять доказательства, а на запросы официальных структур РФ ответила отписками.Депутат отметила, что Россия чувствует себя уверенно в этом вопросе и готова отстаивать свою правоту, в том числе и в ООН. "Что касается властей Германии, то их поведение в данном случае выглядит анекдотично. Совершая агрессивные шаги против России, страны Запада должны быть готовы к симметричному ответу", - добавила член комитета Госдумы по международным делам.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201113/sanktsii-1584518093.html

https://ria.ru/20201113/sanktsii-1584431302.html

https://ria.ru/20201112/navalnyy-1584284875.html

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