https://ria.ru/20201113/sanktsii-1584518093.html

Слуцкий прокомментировал заявление Германии об ответных санкциях России

Слуцкий прокомментировал заявление Германии об ответных санкциях России

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление ФРГ о неуместности ответных санкций России в связи с инцидентом с... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:00

2020-11-13T17:00

2020-11-13T19:21

госпитализация алексея навального

россия

леонид слуцкий

алексей навальный

германия

в мире

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление ФРГ о неуместности ответных санкций России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным и заявил, что Россия открыта к диалогу, но не может оставлять без ответа недружественные действия.Министр иностранных дел Сергей Лавров в четверг сообщил, что Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Навальным и вскоре уведомит о них своих европейских партнеров. Официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт на это заявил в пятницу, что Германия считает неоправданными и неуместными санкции России против чиновников ФРГ и Франции.Глава комитета отметил, что заявления представителя правительства ФРГ о "неуместных и неоправданных" ответных санкциях России в связи с инцидентом вокруг Навального являются проявлением политического лицемерия.Он напомнил, что именно голословные обвинения Германии стали причиной противоправных европейских санкций против России. По словам парламентария, принцип взаимности и зеркальности в дипломатии никто не отменял, подобная реакция официального представителя германского кабмина выглядит несколько странно.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД России подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, леонид слуцкий, алексей навальный, германия, в мире