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Песков прокомментировал санкции Евросоюза против России из-за Навального
Песков прокомментировал санкции Евросоюза против России из-за Навального
Повод для санкций против России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным был более чем сомнительным, рестрикции были беспрецедентыми по составу, заявил... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T09:55
2020-11-13T11:07
сергей кириенко
госпитализация алексея навального
алексей навальный
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Повод для санкций против России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным был более чем сомнительным, рестрикции были беспрецедентыми по составу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Повод для этих санкций был более чем сомнительным", - сказал Песков в интервью RT.По его словам, они были беспрецедентными и с точки зрения состава.Как уточнил представитель Кремля, при ответе на санкции вряд ли можно найти точно такую же позицию, которую занимает первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, попавший под санкции, но "по номиналу", возможно, "труда это не составит".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.
https://ria.ru/20201027/navalnyy-1581680965.html
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сергей кириенко, госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков, политика

Песков прокомментировал санкции Евросоюза против России из-за Навального

09:55 13.11.2020 (обновлено: 11:07 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Повод для санкций против России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным был более чем сомнительным, рестрикции были беспрецедентыми по составу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Повод для этих санкций был более чем сомнительным", - сказал Песков в интервью RT.
По его словам, они были беспрецедентными и с точки зрения состава.
Как уточнил представитель Кремля, при ответе на санкции вряд ли можно найти точно такую же позицию, которую занимает первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, попавший под санкции, но "по номиналу", возможно, "труда это не составит".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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Сергей КириенкоГоспитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйДмитрий ПесковПолитика
 
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