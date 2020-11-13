https://ria.ru/20201113/sanktsii-1584419842.html

Песков прокомментировал санкции Евросоюза против России из-за Навального

Песков прокомментировал санкции Евросоюза против России из-за Навального

Повод для санкций против России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным был более чем сомнительным, рестрикции были беспрецедентыми по составу, заявил... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T09:55

2020-11-13T09:55

2020-11-13T11:07

сергей кириенко

госпитализация алексея навального

алексей навальный

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Повод для санкций против России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным был более чем сомнительным, рестрикции были беспрецедентыми по составу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Повод для этих санкций был более чем сомнительным", - сказал Песков в интервью RT.По его словам, они были беспрецедентными и с точки зрения состава.Как уточнил представитель Кремля, при ответе на санкции вряд ли можно найти точно такую же позицию, которую занимает первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, попавший под санкции, но "по номиналу", возможно, "труда это не составит".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.

https://ria.ru/20201027/navalnyy-1581680965.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кириенко, госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков, политика