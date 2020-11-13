https://ria.ru/20201113/protest-1584495426.html

В Ереване прошла массовая акция протеста

В Ереване прошла массовая акция протеста

В центре Еревана снова прошла акция протеста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:25

2020-11-13T15:25

2020-11-13T18:24

дашнакцутюн

азербайджан

никол пашинян

нагорный карабах

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 13 ноя — РИА Новости. В центре Еревана снова прошла акция протеста, передает корреспондент РИА Новости.Ее участники требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за подписанного им договора с Баку.Число протестующих на площади Свободы визуально составило несколько тысяч. Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Армен Рустамян рассказал журналистам, что сразу несколько организаторов митинга пригласили в Специальную следственную службу "для проведения следственных действий". По его мнению, это делается, чтобы не допустить их участия в акции.К демонстрантам присоединились люди в военной форме. Они заявляют, что недавно вернулись с передовой. Полиция задержала одного мужчину в камуфляже, который, по мнению протестующих, "был провокатором".Люди выходят на улицы четвертый день. Они скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху. Полиция проводит задержания.В конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике обострилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, длившегося с конца восьмидесятых. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.За полтора месяца стороны предприняли три неудачные попытки заключить перемирие. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ о прекращении огня.В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявил, что решение далось ему тяжело, но другого выхода не было. После его выступления в армянской столице начались беспорядки.

https://ria.ru/20201113/karabakh-1584382847.html

азербайджан

нагорный карабах

ереван

армения

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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны. 2020-11-13T15:25 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дашнакцутюн, азербайджан, никол пашинян, нагорный карабах, ереван, армения, в мире