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https://ria.ru/20201113/protest-1584495426.html
В Ереване прошла массовая акция протеста
В Ереване прошла массовая акция протеста
В центре Еревана снова прошла акция протеста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:25
2020-11-13T18:24
дашнакцутюн
азербайджан
никол пашинян
нагорный карабах
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 13 ноя — РИА Новости. В центре Еревана снова прошла акция протеста, передает корреспондент РИА Новости.Ее участники требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за подписанного им договора с Баку.Число протестующих на площади Свободы визуально составило несколько тысяч. Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Армен Рустамян рассказал журналистам, что сразу несколько организаторов митинга пригласили в Специальную следственную службу "для проведения следственных действий". По его мнению, это делается, чтобы не допустить их участия в акции.К демонстрантам присоединились люди в военной форме. Они заявляют, что недавно вернулись с передовой. Полиция задержала одного мужчину в камуфляже, который, по мнению протестующих, "был провокатором".Люди выходят на улицы четвертый день. Они скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху. Полиция проводит задержания.В конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике обострилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, длившегося с конца восьмидесятых. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.За полтора месяца стороны предприняли три неудачные попытки заключить перемирие. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ о прекращении огня.В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявил, что решение далось ему тяжело, но другого выхода не было. После его выступления в армянской столице начались беспорядки.
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азербайджан
нагорный карабах
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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
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дашнакцутюн, азербайджан, никол пашинян, нагорный карабах, ереван, армения, в мире

В Ереване прошла массовая акция протеста

15:25 13.11.2020 (обновлено: 18:24 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции в Ереване
Участники митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 ноя — РИА Новости. В центре Еревана снова прошла акция протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Ее участники требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за подписанного им договора с Баку.
Сотрудники правоохранительных органов и участники митинга в Ереване - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
Вчера, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
"Он предатель!" Армянская оппозиция о властях, миротворцах и Карабахе
Число протестующих на площади Свободы визуально составило несколько тысяч.
Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Армен Рустамян рассказал журналистам, что сразу несколько организаторов митинга пригласили в Специальную следственную службу "для проведения следственных действий". По его мнению, это делается, чтобы не допустить их участия в акции.
К демонстрантам присоединились люди в военной форме. Они заявляют, что недавно вернулись с передовой.
Полиция задержала одного мужчину в камуфляже, который, по мнению протестующих, "был провокатором".
Люди выходят на улицы четвертый день. Они скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху. Полиция проводит задержания.
В конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике обострилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, длившегося с конца восьмидесятых. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.
За полтора месяца стороны предприняли три неудачные попытки заключить перемирие. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ о прекращении огня.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявил, что решение далось ему тяжело, но другого выхода не было. После его выступления в армянской столице начались беспорядки.
Протесты в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

Задержание участника акции протеста на площади Свободы в Ереване
1 из 11

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПолицейские на митинге оппозиции в Ереване.
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
2 из 11
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване.
© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

Участник митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване
3 из 11

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

Участники митинга оппозиции в Ереване
4 из 11

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

Мужчина на митинге оппозиции в Ереване
5 из 11

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

Участники митинга оппозиции в Ереване
6 из 11

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
7 из 11

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

Женщина на митинге оппозиции в Ереване
8 из 11

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

Полицейские задерживают участника митинга оппозиции в Ереване
9 из 11

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

Участники митинга оппозиции в Ереване
10 из 11

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Полицейские призывают участников акции разойтись.

Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
11 из 11

Полицейские призывают участников акции разойтись.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 11

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

© Sputnik / Асатур Есаянц
2 из 11
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 11

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 11

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 11

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 11

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 11

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 11

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 11

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 11

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 11

Полицейские призывают участников акции разойтись.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
ДашнакцутюнАзербайджанНикол ПашинянНагорный КарабахЕреванАрменияВ мире
 
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