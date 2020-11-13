https://ria.ru/20201113/potok-1584458910.html
Песков оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Песков оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Россия никогда не использует политику и мощь в определенных сферах для того, чтобы "выламывать руки потенциальным конкурентам", не требует от партнеров отказа... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:43
2020-11-13T12:43
2020-11-13T12:43
северный поток — 2
дмитрий песков
сша
экономика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия никогда не использует политику и мощь в определенных сферах для того, чтобы "выламывать руки потенциальным конкурентам", не требует от партнеров отказа от каких-то коммерчески выгодных проектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью на YouTube-канале RT Россия он высказался о ситуации вокруг "Северного потока 2" и о действиях США по этому проекту."Послушайте, это конкуренция. Конкуренция должна развиваться в своем жанре, без давления в ней политических факторов", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, стоило ли договориться с американцами и каким-то образом поделить рынок поставок газа.Представитель Кремля в этом контексте напомнил о существующих международных законах торговли, в том числе торговли энергоресурсами."Нефть, газ - это всё подчиняется определенным формулам, нефть - биржевой товар. Поэтому, как только начинают использовать политику и мощь каких-то государств в определенных сферах для того, чтобы выламывать руки потенциальным конкурентам, это уже...", - добавил Песков.На просьбу уточнить, делает ли так российская сторона, пресс-секретарь президента подчеркнул: "Нет, мы так не делаем. Никогда"."Да, мы довлеем как конкуренты, используя наши преимущества - природные, технологические, инфраструктурные, - но это не значит, что мы требуем от кого-то отказываться от каких-то коммерчески выгодных проектов", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20201111/sanctions-1584145084.html
https://ria.ru/20201110/potok-1583914977.html
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный поток — 2, дмитрий песков, сша, экономика
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Россия никогда не использует политику и мощь в определенных сферах для того, чтобы "выламывать руки потенциальным конкурентам", не требует от партнеров отказа от каких-то коммерчески выгодных проектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
В интервью на YouTube-канале RT Россия
он высказался о ситуации вокруг "Северного потока 2
" и о действиях США
по этому проекту.
"Послушайте, это конкуренция. Конкуренция должна развиваться в своем жанре, без давления в ней политических факторов", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, стоило ли договориться с американцами и каким-то образом поделить рынок поставок газа.
Представитель Кремля в этом контексте напомнил о существующих международных законах торговли, в том числе торговли энергоресурсами.
"Нефть, газ - это всё подчиняется определенным формулам, нефть - биржевой товар. Поэтому, как только начинают использовать политику и мощь каких-то государств в определенных сферах для того, чтобы выламывать руки потенциальным конкурентам, это уже...", - добавил Песков.
На просьбу уточнить, делает ли так российская сторона, пресс-секретарь президента подчеркнул: "Нет, мы так не делаем. Никогда".
"Да, мы довлеем как конкуренты, используя наши преимущества - природные, технологические, инфраструктурные, - но это не значит, что мы требуем от кого-то отказываться от каких-то коммерчески выгодных проектов", - добавил представитель Кремля.