https://ria.ru/20201113/pokushenie-1584460668.html

Суд смягчил наказание экс-депутату Перми за инсценировку покушения

Суд смягчил наказание экс-депутату Перми за инсценировку покушения

Суд удовлетворил ходатайство бывшего депутата заксобрания Пермского края Ильи Кузьмина, осужденного за имитацию покушения на себя, о замене оставшегося срока в... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:51

2020-11-13T12:51

2020-11-13T12:51

максим кузьмин

следственный комитет россии (ск рф)

кпрф

соликамск

пермь

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 13 ноя - РИА Новости. Суд удовлетворил ходатайство бывшего депутата заксобрания Пермского края Ильи Кузьмина, осужденного за имитацию покушения на себя, о замене оставшегося срока в колонии на ограничение свободы, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде Перми.Представитель суда уточнила, что осужденному нельзя будет покидать территорию муниципалитета, необходимо соблюдать комендантский час и дважды в месяц отмечаться в органах, осуществляющими надзор за отбыванием осужденными наказания.Ходатайство адвоката о смягчении наказания поступило в суд в середине октября. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано до 23 ноября.Летом суд назначил политику три года колонии общего режима по статье УК РФ "Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения" (ч. 3 ст. 306 УК РФ). В конце августа депутатские полномочия Кузьмина, представлявшего КПРФ, были досрочно прекращены.Как отмечали в СК, инсценировка, с помощью которой Кузьмин пытался привлечь внимание общественности к своей персоне, была совершена в феврале 2019 года. Для осуществления задуманного депутат задействовал трех жителей Соликамска, которые позднее проходили по делу в качестве свидетелей. Сразу после "инцидента" он обратился в полицию и разместил информацию о покушении в сети, сопроводив фотографией простреленной куртки.

https://ria.ru/20201111/deputat-1584031588.html

соликамск

пермь

пермский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим кузьмин , следственный комитет россии (ск рф), кпрф, соликамск, пермь, пермский край, происшествия