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Суд смягчил наказание экс-депутату Перми за инсценировку покушения
Суд смягчил наказание экс-депутату Перми за инсценировку покушения
Суд удовлетворил ходатайство бывшего депутата заксобрания Пермского края Ильи Кузьмина, осужденного за имитацию покушения на себя, о замене оставшегося срока в... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:51
2020-11-13T12:51
максим кузьмин
следственный комитет россии (ск рф)
кпрф
соликамск
пермь
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 13 ноя - РИА Новости. Суд удовлетворил ходатайство бывшего депутата заксобрания Пермского края Ильи Кузьмина, осужденного за имитацию покушения на себя, о замене оставшегося срока в колонии на ограничение свободы, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде Перми.Представитель суда уточнила, что осужденному нельзя будет покидать территорию муниципалитета, необходимо соблюдать комендантский час и дважды в месяц отмечаться в органах, осуществляющими надзор за отбыванием осужденными наказания.Ходатайство адвоката о смягчении наказания поступило в суд в середине октября. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано до 23 ноября.Летом суд назначил политику три года колонии общего режима по статье УК РФ "Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения" (ч. 3 ст. 306 УК РФ). В конце августа депутатские полномочия Кузьмина, представлявшего КПРФ, были досрочно прекращены.Как отмечали в СК, инсценировка, с помощью которой Кузьмин пытался привлечь внимание общественности к своей персоне, была совершена в феврале 2019 года. Для осуществления задуманного депутат задействовал трех жителей Соликамска, которые позднее проходили по делу в качестве свидетелей. Сразу после "инцидента" он обратился в полицию и разместил информацию о покушении в сети, сопроводив фотографией простреленной куртки.
https://ria.ru/20201111/deputat-1584031588.html
соликамск
пермь
пермский край
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максим кузьмин , следственный комитет россии (ск рф), кпрф, соликамск, пермь, пермский край, происшествия

Суд смягчил наказание экс-депутату Перми за инсценировку покушения

12:51 13.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ПЕРМЬ, 13 ноя - РИА Новости. Суд удовлетворил ходатайство бывшего депутата заксобрания Пермского края Ильи Кузьмина, осужденного за имитацию покушения на себя, о замене оставшегося срока в колонии на ограничение свободы, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде Перми.
"Наказание Кузьмина в виде лишения свободы заменено более мягким видом — ограничением свободы на срок 1 год 18 дней с возложением соответствующих обязанностей и соблюдением предусмотренных ограничений", — сказала собеседница агентства.
Представитель суда уточнила, что осужденному нельзя будет покидать территорию муниципалитета, необходимо соблюдать комендантский час и дважды в месяц отмечаться в органах, осуществляющими надзор за отбыванием осужденными наказания.
Ходатайство адвоката о смягчении наказания поступило в суд в середине октября. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано до 23 ноября.
Депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Анистратов - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 07:30
Сахалинский депутат заявил, что его похитили для "серьезного разговора"
Летом суд назначил политику три года колонии общего режима по статье УК РФ "Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения" (ч. 3 ст. 306 УК РФ). В конце августа депутатские полномочия Кузьмина, представлявшего КПРФ, были досрочно прекращены.
Как отмечали в СК, инсценировка, с помощью которой Кузьмин пытался привлечь внимание общественности к своей персоне, была совершена в феврале 2019 года. Для осуществления задуманного депутат задействовал трех жителей Соликамска, которые позднее проходили по делу в качестве свидетелей. Сразу после "инцидента" он обратился в полицию и разместил информацию о покушении в сети, сопроводив фотографией простреленной куртки.
 
Максим КузьминСледственный комитет России (СК РФ)КПРФСоликамскПермьПермский крайПроисшествия
 
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