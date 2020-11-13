https://ria.ru/20201113/podaryu-1584557717.html

В Карабахе продавщица отказалась брать деньги с российского миротворца

В Карабахе продавщица отказалась брать деньги с российского миротворца

Продавец в Карабахе отказалась брать деньги с российского миротворца, видеозапись опубликовал Telegram-канал Sputnik Армения. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T20:33

2020-11-13T20:33

2020-11-13T21:52

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584558200_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_c4a8f54570045683b0f184aaec61b0a3.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Продавец в Карабахе отказалась брать деньги с российского миротворца, видеозапись опубликовал Telegram-канал Sputnik Армения.Военнослужащий поинтересовался, можно ли расплатиться банковской картой, однако женщина ответила, что в магазине нет необходимой аппаратуры.После этого она выяснила, что россиянин хотел купить кофе, и отдала ему напиток бесплатно, несмотря на попытки миротворца отказаться."Две пачки хватит вам? Берите так, я подарю", — сказала она.Ранее Sputnik Армения сообщил, что российских военнослужащих тепло приветствовали на пути в Карабах. В частности, продавец одного из магазинов в Вайоцдзорской области рассказала агентству, что миротворцев угощали кофе и фруктами.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201113/mirotvortsy-1584527548.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Продавщица в Карабахе удивилась безналу и угостила миротворца кофе Российский миротворец поинтересовался у продавщицы, принимает ли она зарплатные карты? Женщина удивилась вопросу, отказалась от денег, угостив миротворца кофе. 2020-11-13T20:33 true PT1M09S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире