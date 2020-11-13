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Армения открыла "горячую линию" для сбора информации о пленных
Армения открыла "горячую линию" для сбора информации о пленных
Министерство обороны Армении открыло телефонную "горячую линию" для сбора информации о пленных и без вести пропавших в ходе эскалации конфликта в Нагорном... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:56
2020-11-13T13:56
2020-11-13T13:56
ситуация в нагорном карабахе
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 13 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Армении открыло телефонную "горячую линию" для сбора информации о пленных и без вести пропавших в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
баку
азербайджан
армения
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ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире