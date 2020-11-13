https://ria.ru/20201113/plennye-1584474519.html

Армения открыла "горячую линию" для сбора информации о пленных

Армения открыла "горячую линию" для сбора информации о пленных

Министерство обороны Армении открыло телефонную "горячую линию" для сбора информации о пленных и без вести пропавших в ходе эскалации конфликта в Нагорном... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:56

2020-11-13T13:56

2020-11-13T13:56

ситуация в нагорном карабахе

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579706213_0:388:2914:2027_1400x0_80_0_0_635d1f457de024d3622690a69a4ec1df.jpg

ЕРЕВАН, 13 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Армении открыло телефонную "горячую линию" для сбора информации о пленных и без вести пропавших в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

баку

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире