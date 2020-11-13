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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/pashinyan-1584573307.html
Пашинян обратился к оппозиции
Пашинян обратился к оппозиции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил оппозиции, протестующей против договоренностей о прекращении войны в Нагорном Карабахе, подумать о последствиях... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T23:54
2020-11-13T23:54
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил оппозиции, протестующей против договоренностей о прекращении войны в Нагорном Карабахе, подумать о последствиях отказа от этого соглашения."Мы можем порвать документ, но нужно иметь представления о последствиях. Это будет означать, что мы вернемся к ситуации, когда этот документ подписывался", - сказал Пашинян, назвав этот "документом скорее не о сдаче, а о сохранении (территорий)".По его словам, трехстороннее заявление по Карабаху не касается политического урегулирования и было подписано армянской стороной исходя из "логики оперативного управления боевыми действиями".Он добавил, что за этим последуют дипломатические обсуждения, конкретизация неопределенностей.Говоря о требовании оппозиции, в том числе о его отставке, Пашинян заявил, что сейчас самый главный вопрос - обеспечение стабильности в стране.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире

Пашинян обратился к оппозиции

23:54 13.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции в Ереване
Участники митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил оппозиции, протестующей против договоренностей о прекращении войны в Нагорном Карабахе, подумать о последствиях отказа от этого соглашения.
"Мы можем порвать документ, но нужно иметь представления о последствиях. Это будет означать, что мы вернемся к ситуации, когда этот документ подписывался", - сказал Пашинян, назвав этот "документом скорее не о сдаче, а о сохранении (территорий)".
По его словам, трехстороннее заявление по Карабаху не касается политического урегулирования и было подписано армянской стороной исходя из "логики оперативного управления боевыми действиями".
Он добавил, что за этим последуют дипломатические обсуждения, конкретизация неопределенностей.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
Говоря о требовании оппозиции, в том числе о его отставке, Пашинян заявил, что сейчас самый главный вопрос - обеспечение стабильности в стране.
В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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