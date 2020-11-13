https://ria.ru/20201113/pashinyan-1584573307.html

Пашинян обратился к оппозиции

Пашинян обратился к оппозиции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил оппозиции, протестующей против договоренностей о прекращении войны в Нагорном Карабахе, подумать о последствиях... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T23:54

2020-11-13T23:54

2020-11-13T23:54

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил оппозиции, протестующей против договоренностей о прекращении войны в Нагорном Карабахе, подумать о последствиях отказа от этого соглашения."Мы можем порвать документ, но нужно иметь представления о последствиях. Это будет означать, что мы вернемся к ситуации, когда этот документ подписывался", - сказал Пашинян, назвав этот "документом скорее не о сдаче, а о сохранении (территорий)".По его словам, трехстороннее заявление по Карабаху не касается политического урегулирования и было подписано армянской стороной исходя из "логики оперативного управления боевыми действиями".Он добавил, что за этим последуют дипломатические обсуждения, конкретизация неопределенностей.Говоря о требовании оппозиции, в том числе о его отставке, Пашинян заявил, что сейчас самый главный вопрос - обеспечение стабильности в стране.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

баку

азербайджан

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире