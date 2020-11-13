https://ria.ru/20201113/pashinyan-1584569030.html

Пашинян назвал отношения с Путиным очень хорошими

Пашинян назвал отношения с Путиным очень хорошими

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил Общественному телевидению Армении, что его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным рабочие и очень хорошие. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T22:34

2020-11-13T22:34

2020-11-13T22:34

ситуация в нагорном карабахе

лачинский коридор

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155932/93/1559329314_0:317:3077:2047_1400x0_80_0_0_3e9806460c956359cfa6577cdb14fc92.jpg

ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил Общественному телевидению Армении, что его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным рабочие и очень хорошие.Он отметил, что в карабахском вопросе позиция РФ в последние 4,5 года не изменилась. "…Сегодня есть реалии, соответствующие прежним представлениям, в частности, присутствие российских миротворцев. Вопрос надо рассматривать в этой логике, так как мы говорим не об отношениях между властями РФ и Армении, а о позициях России в карабахском вопросе", - добавил Пашинян.По его словам, в данном случае эти вопросы не взаимосвязаны. "Но между властями Армении и России были, есть и будут нормальные, рабочие отношения", - заявил армянский премьер.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта создается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

лачинский коридор

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лачинский коридор, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире