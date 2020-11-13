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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/pashinyan-1584569030.html
Пашинян назвал отношения с Путиным очень хорошими
Пашинян назвал отношения с Путиным очень хорошими
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил Общественному телевидению Армении, что его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным рабочие и очень хорошие. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T22:34
2020-11-13T22:34
ситуация в нагорном карабахе
лачинский коридор
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил Общественному телевидению Армении, что его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным рабочие и очень хорошие.Он отметил, что в карабахском вопросе позиция РФ в последние 4,5 года не изменилась. "…Сегодня есть реалии, соответствующие прежним представлениям, в частности, присутствие российских миротворцев. Вопрос надо рассматривать в этой логике, так как мы говорим не об отношениях между властями РФ и Армении, а о позициях России в карабахском вопросе", - добавил Пашинян.По его словам, в данном случае эти вопросы не взаимосвязаны. "Но между властями Армении и России были, есть и будут нормальные, рабочие отношения", - заявил армянский премьер.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта создается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
лачинский коридор
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лачинский коридор, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Пашинян назвал отношения с Путиным очень хорошими

22:34 13.11.2020
 
© РИА Новости / Асатур ЕсаянцПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Асатур Есаянц
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил Общественному телевидению Армении, что его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным рабочие и очень хорошие.

"Рабочие и очень хорошие", - сказал Пашинян, отвечая на вопрос об отношениях с российским лидером.

Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
Он отметил, что в карабахском вопросе позиция РФ в последние 4,5 года не изменилась. "…Сегодня есть реалии, соответствующие прежним представлениям, в частности, присутствие российских миротворцев. Вопрос надо рассматривать в этой логике, так как мы говорим не об отношениях между властями РФ и Армении, а о позициях России в карабахском вопросе", - добавил Пашинян.
По его словам, в данном случае эти вопросы не взаимосвязаны. "Но между властями Армении и России были, есть и будут нормальные, рабочие отношения", - заявил армянский премьер.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.

Колонна российских миротворцев в Нагорном Карабахе
1 из 12

В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.

Российские военнослужащие из состава миротворческих сил в городе Лачин
2 из 12

Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".

Боевые машины пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
3 из 12

Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.

Люди у монастыря Дадиванк в Карвачарском районе Карабаха
4 из 12

Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Перейти в фотобанк

Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.

КПП в городе Шуша в Карабахе
5 из 12

Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.

© Sputnik
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

Жители покидают город Лачин
6 из 12

Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.

Боевые машины пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
7 из 12

Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.

Боевая машина пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
8 из 12

Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе
9 из 12

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.

Российские военнослужащие из состава миротворческих сил в городе Лачин
10 из 12

Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян

Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.

Вывеска Добро пожаловать в Арцах возле города Карвачар
11 из 12

Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.

© Sputnik / Арам Нерсесян
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Миротворцы патрулируют город Лачин.

Российские военнослужащие из состава миротворческих сил в городе Лачин
12 из 12

Миротворцы патрулируют город Лачин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 12

В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
5 из 12

Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
6 из 12

Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 12

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.

© Sputnik / Арам Нерсесян
12 из 12

Миротворцы патрулируют город Лачин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта создается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеЛачинский коридорНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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