https://ria.ru/20201113/oppozitsiya-1584397591.html

Суд в Ереване освободил лидера оппозиционной партии Царукяна

Суд в Ереване освободил лидера оппозиционной партии Царукяна

Суд в Ереване освободил из-под стражи лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, задержанного в среду за организацию акции протеста,... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T01:21

2020-11-13T01:21

2020-11-13T01:21

дашнакцутюн

никол пашинян

эдуард шармазанов

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процветающая армения

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 13 ноя – РИА Новости. Суд в Ереване освободил из-под стражи лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, задержанного в среду за организацию акции протеста, участники которой требовали отставки премьера республики Никола Пашиняна, сообщил адвокат политика Ерем Саркисян.Ранее ереванский суд отменил задержание ряда других оппозиционных лидеров, представителей партии "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна и Гегама Манукяна, бывшего директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна, бывшего вице-спикера парламента Армении, члена исполнительного органа Республиканской партии Эдуарда Шармазанова.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест. Были задержаны десять оппозиционных лидеров, в том числе глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов, экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201112/erevan-1584191211.html

ереван

баку

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дашнакцутюн, никол пашинян, эдуард шармазанов, ереван, процветающая армения, баку, азербайджан, армения, в мире