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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/ogranicheniya-1584396010.html
Эксперты спрогнозировали начало отмены ограничений против COVID-19 в мире
Эксперты спрогнозировали начало отмены ограничений против COVID-19 в мире
Устойчивая отмена ограничений на социально-экономическую жизнь, введённых ради сдерживания распространения COVID-19, начнётся в мире лишь с середины следующего... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T00:45
2020-11-13T07:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
урсула фон дер ляйен
брюссель
российская академия наук
еврокомиссия
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Устойчивая отмена ограничений на социально-экономическую жизнь, введённых ради сдерживания распространения COVID-19, начнётся в мире лишь с середины следующего года, говорится в заметке аналитической компании Oxford Economics.Возвращение к экономическому росту в различных частях мира будет зависеть от общей вакцинации и иммунизации населения против коронавируса, такое мнение выразила в четверг на Парижском форуме мира глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer ранее сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.Известие о том, что вакцина Pfizer-BioNTech кажется высокоэффективной, является пока что самым большим шагом на пути к восстановлению нормального состояния мировой экономики, следует из заметки."И все же переход к нормальной жизни, вероятно, будет долгим", - считают эксперты.Если не появится ряд других вакцин, то судя по всему, подавляющая часть населения мира не будет вакцинирована в следующем году. В дополнение к хорошо известным сложностям, связанным с распространением вакцины, компания Pfizer объявила, что сможет сделать лишь 50 миллионов доз препарата к концу этого года и 1,3 миллиарда доз в 2021 году."Этого достаточно, чтобы вакцинировать 675 миллионов человек, или 8% населения мира к концу 2021 года", - отмечается в заметке.На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" и вакцина Центра имени Чумакова РАН.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, урсула фон дер ляйен, брюссель, российская академия наук, еврокомиссия, сша, в мире

Эксперты спрогнозировали начало отмены ограничений против COVID-19 в мире

00:45 13.11.2020 (обновлено: 07:47 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинский работник у машины скорой помощи в Москве
Медицинский работник у машины скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Устойчивая отмена ограничений на социально-экономическую жизнь, введённых ради сдерживания распространения COVID-19, начнётся в мире лишь с середины следующего года, говорится в заметке аналитической компании Oxford Economics.
Возвращение к экономическому росту в различных частях мира будет зависеть от общей вакцинации и иммунизации населения против коронавируса, такое мнение выразила в четверг на Парижском форуме мира глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Комплексная программа вакцинации займет много месяцев, что подтверждает наше мнение о том, что устойчивое и содержательное снятие ограничений, введённых из-за пандемии, начнется в мире только в середине 2021 года", - говорится в материале.
Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer ранее сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.
Известие о том, что вакцина Pfizer-BioNTech кажется высокоэффективной, является пока что самым большим шагом на пути к восстановлению нормального состояния мировой экономики, следует из заметки.
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"И все же переход к нормальной жизни, вероятно, будет долгим", - считают эксперты.
Если не появится ряд других вакцин, то судя по всему, подавляющая часть населения мира не будет вакцинирована в следующем году. В дополнение к хорошо известным сложностям, связанным с распространением вакцины, компания Pfizer объявила, что сможет сделать лишь 50 миллионов доз препарата к концу этого года и 1,3 миллиарда доз в 2021 году.
"Этого достаточно, чтобы вакцинировать 675 миллионов человек, или 8% населения мира к концу 2021 года", - отмечается в заметке.
На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" и вакцина Центра имени Чумакова РАН.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияУрсула фон дер ЛяйенБрюссельРоссийская академия наукЕврокомиссияСШАВ мире
 
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