https://ria.ru/20201113/ogranicheniya-1584396010.html
Эксперты спрогнозировали начало отмены ограничений против COVID-19 в мире
Эксперты спрогнозировали начало отмены ограничений против COVID-19 в мире
Устойчивая отмена ограничений на социально-экономическую жизнь, введённых ради сдерживания распространения COVID-19, начнётся в мире лишь с середины следующего... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T00:45
2020-11-13T00:45
2020-11-13T07:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
урсула фон дер ляйен
брюссель
российская академия наук
еврокомиссия
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Устойчивая отмена ограничений на социально-экономическую жизнь, введённых ради сдерживания распространения COVID-19, начнётся в мире лишь с середины следующего года, говорится в заметке аналитической компании Oxford Economics.Возвращение к экономическому росту в различных частях мира будет зависеть от общей вакцинации и иммунизации населения против коронавируса, такое мнение выразила в четверг на Парижском форуме мира глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer ранее сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.Известие о том, что вакцина Pfizer-BioNTech кажется высокоэффективной, является пока что самым большим шагом на пути к восстановлению нормального состояния мировой экономики, следует из заметки."И все же переход к нормальной жизни, вероятно, будет долгим", - считают эксперты.Если не появится ряд других вакцин, то судя по всему, подавляющая часть населения мира не будет вакцинирована в следующем году. В дополнение к хорошо известным сложностям, связанным с распространением вакцины, компания Pfizer объявила, что сможет сделать лишь 50 миллионов доз препарата к концу этого года и 1,3 миллиарда доз в 2021 году."Этого достаточно, чтобы вакцинировать 675 миллионов человек, или 8% населения мира к концу 2021 года", - отмечается в заметке.На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" и вакцина Центра имени Чумакова РАН.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, урсула фон дер ляйен, брюссель, российская академия наук, еврокомиссия, сша, в мире
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Устойчивая отмена ограничений на социально-экономическую жизнь, введённых ради сдерживания распространения COVID-19, начнётся в мире лишь с середины следующего года, говорится в заметке аналитической компании Oxford Economics.
Возвращение к экономическому росту в различных частях мира будет зависеть от общей вакцинации и иммунизации населения против коронавируса, такое мнение выразила в четверг на Парижском форуме мира глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
.
"Комплексная программа вакцинации займет много месяцев, что подтверждает наше мнение о том, что устойчивое и содержательное снятие ограничений, введённых из-за пандемии, начнется в мире только в середине 2021 года", - говорится в материале.
Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer ранее сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США
планируется подать уже в ноябре.
Известие о том, что вакцина Pfizer-BioNTech кажется высокоэффективной, является пока что самым большим шагом на пути к восстановлению нормального состояния мировой экономики, следует из заметки.
"И все же переход к нормальной жизни, вероятно, будет долгим", - считают эксперты.
Если не появится ряд других вакцин, то судя по всему, подавляющая часть населения мира не будет вакцинирована в следующем году. В дополнение к хорошо известным сложностям, связанным с распространением вакцины, компания Pfizer объявила, что сможет сделать лишь 50 миллионов доз препарата к концу этого года и 1,3 миллиарда доз в 2021 году.
"Этого достаточно, чтобы вакцинировать 675 миллионов человек, или 8% населения мира к концу 2021 года", - отмечается в заметке.
На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" и вакцина Центра имени Чумакова РАН
.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.