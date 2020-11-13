Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/navalnyy-1584487329.html
В Германии назвали российские санкции из-за дела Навального "неуместными"
В Германии назвали российские санкции из-за дела Навального "неуместными"
Германия считает неоправданными и неуместными санкции России против чиновников ФРГ и Франции по инциденту с российский оппозиционером Алексеем Навальным, это... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:52
2020-11-13T15:37
госпитализация алексея навального
штеффен зайберт
алексей навальный
москва
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570280653_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_6db09e3b2fd618c156c012046a56dbf4.jpg
БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. Германия считает неоправданными и неуместными санкции России против чиновников ФРГ и Франции по инциденту с российский оппозиционером Алексеем Навальным, это переносит "российскую проблему" на двусторонние отношения, заявил официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт.Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Навальным и вскоре уведомит о них своих европейских партнеров."Федеральное правительство приняло к сведению заявления министра иностранных дел Лаврова. Пожалуй, резюмирую еще раз: российский гражданин на российской территории стал жертвой атаки с применением боевого нервнопаралитического вещества. Применение такого нервнопаралитического вещества – это серьезное нарушение договора о запрещении химического оружия и таким образом нарушает международное право. У России есть все необходимое, чтобы расследовать преступление. Вместо этого российский министр иностранных дел объявляет о введении санкций против чиновников других государств. Такой шаг, по мнению федерального правительства, само собой разумеется, неоправдан и неуместен", - заявил Зайберт на брифинге в пятницу.Он добавил, что такой шаг является "пренебрежением международными интересами к расследованию этого инцидента и переносит российскую проблему на двусторонние отношения с Германией и Францией".Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что не обладает деталями объявленных Лавровым мер и знает лишь то, что озвучил российский министр, поэтому власти ФРГ не знают, кто попал под санкции. "Это заявление не было неожиданностью. Это не впервые. Россия, когда ЕС объявил санкции, выразилась в этом ключе. Поэтому это неудивительно, но, несмотря на это, этот шаг неоправдан, но кроме того, что российский министр вчера озвучил публично, у меня информации нет", - заявил Бургер.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://ria.ru/20201112/navalnyy-1584284875.html
https://ria.ru/20201106/navalnyy-1583330023.html
https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html
москва
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570280653_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_112eb7371621e2b1c172848a90d55fd3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, штеффен зайберт, алексей навальный, москва, берлин (город), в мире

В Германии назвали российские санкции из-за дела Навального "неуместными"

14:52 13.11.2020 (обновлено: 15:37 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Николай Филяков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. Германия считает неоправданными и неуместными санкции России против чиновников ФРГ и Франции по инциденту с российский оппозиционером Алексеем Навальным, это переносит "российскую проблему" на двусторонние отношения, заявил официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Навальным и вскоре уведомит о них своих европейских партнеров.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 08:00
Точка в истории с берлинским пациентом
"Федеральное правительство приняло к сведению заявления министра иностранных дел Лаврова. Пожалуй, резюмирую еще раз: российский гражданин на российской территории стал жертвой атаки с применением боевого нервнопаралитического вещества. Применение такого нервнопаралитического вещества – это серьезное нарушение договора о запрещении химического оружия и таким образом нарушает международное право. У России есть все необходимое, чтобы расследовать преступление. Вместо этого российский министр иностранных дел объявляет о введении санкций против чиновников других государств. Такой шаг, по мнению федерального правительства, само собой разумеется, неоправдан и неуместен", - заявил Зайберт на брифинге в пятницу.
Он добавил, что такой шаг является "пренебрежением международными интересами к расследованию этого инцидента и переносит российскую проблему на двусторонние отношения с Германией и Францией".
Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что не обладает деталями объявленных Лавровым мер и знает лишь то, что озвучил российский министр, поэтому власти ФРГ не знают, кто попал под санкции. "Это заявление не было неожиданностью. Это не впервые. Россия, когда ЕС объявил санкции, выразилась в этом ключе. Поэтому это неудивительно, но, несмотря на это, этот шаг неоправдан, но кроме того, что российский министр вчера озвучил публично, у меня информации нет", - заявил Бургер.
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 14:06
Лавров предположил, как отравляющие вещества попали в организм Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 11:14
МВД: жена Навального рассказала, почему ему стало плохо в самолете
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Военнослужащие во время проведения плановой проверки металлических контейнеров с отравляющими веществами на складе химического оружия - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 20:44
Нервно-паралитическое вещество "Новичок"
 
Госпитализация Алексея НавальногоШтеффен ЗайбертАлексей НавальныйМоскваБерлин (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
Лента новостейМолния