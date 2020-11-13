https://ria.ru/20201113/navalnyy-1584487329.html

В Германии назвали российские санкции из-за дела Навального "неуместными"

В Германии назвали российские санкции из-за дела Навального "неуместными"

Германия считает неоправданными и неуместными санкции России против чиновников ФРГ и Франции по инциденту с российский оппозиционером Алексеем Навальным, это... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:52

2020-11-13T14:52

2020-11-13T15:37

госпитализация алексея навального

штеффен зайберт

алексей навальный

москва

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БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. Германия считает неоправданными и неуместными санкции России против чиновников ФРГ и Франции по инциденту с российский оппозиционером Алексеем Навальным, это переносит "российскую проблему" на двусторонние отношения, заявил официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт.Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Навальным и вскоре уведомит о них своих европейских партнеров."Федеральное правительство приняло к сведению заявления министра иностранных дел Лаврова. Пожалуй, резюмирую еще раз: российский гражданин на российской территории стал жертвой атаки с применением боевого нервнопаралитического вещества. Применение такого нервнопаралитического вещества – это серьезное нарушение договора о запрещении химического оружия и таким образом нарушает международное право. У России есть все необходимое, чтобы расследовать преступление. Вместо этого российский министр иностранных дел объявляет о введении санкций против чиновников других государств. Такой шаг, по мнению федерального правительства, само собой разумеется, неоправдан и неуместен", - заявил Зайберт на брифинге в пятницу.Он добавил, что такой шаг является "пренебрежением международными интересами к расследованию этого инцидента и переносит российскую проблему на двусторонние отношения с Германией и Францией".Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что не обладает деталями объявленных Лавровым мер и знает лишь то, что озвучил российский министр, поэтому власти ФРГ не знают, кто попал под санкции. "Это заявление не было неожиданностью. Это не впервые. Россия, когда ЕС объявил санкции, выразилась в этом ключе. Поэтому это неудивительно, но, несмотря на это, этот шаг неоправдан, но кроме того, что российский министр вчера озвучил публично, у меня информации нет", - заявил Бургер.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20201112/navalnyy-1584284875.html

https://ria.ru/20201106/navalnyy-1583330023.html

https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html

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