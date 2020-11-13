https://ria.ru/20201113/navalnyy-1584423629.html

Песков заявил, что в деле Навального больше вопросов, чем ответов

Песков заявил, что в деле Навального больше вопросов, чем ответов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дело с "отравлением" оппозиционера Алексея Навального, заявил, что в нем больше вопросов, чем... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:09

2020-11-13T10:09

2020-11-13T10:41

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

дмитрий песков

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дело с "отравлением" оппозиционера Алексея Навального, заявил, что в нем больше вопросов, чем ответов, российская сторона хочет докопаться до истины, но помогать никто не хочет, даже сам "больной"."Мы заинтересованы и хотим вскрыть все обстоятельства произошедшего и докопаться до истины, что же произошло, помогите нам в этом, если вы обладаете информацией, коей не обладаем мы. Никто нам помогать в этом не захотел. Иногда кажется, что и больной-то сам не хочет... Ну и что больной - не больной, тоже там много вопросов. И если он больной, то насколько и как быстро его болезнь может проходить и возвращаться обратно. Ну, согласитесь, что вопросов больше, чем ответов", - сказал Песков в интервью на YouTube-канале RT Россия.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20201112/navalnyy-1584284875.html

https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, дмитрий песков, происшествия