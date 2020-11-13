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Пашинян назвал причину присутствия миротворцев в Карабахе

Пашинян назвал причину присутствия миротворцев в Карабахе

Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором сохранения мира, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T22:03

2020-11-13T22:03

2020-11-13T22:22

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

нагорный карабах

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором сохранения мира, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.По его словам, надо обеспечить возвращение на подконтрольные карабахским властям территории жителей Карабаха при гарантиях российского миротворческого контингента. "Движение через Лачин (из Армении в Карабах - ред.) будет гарантировано российскими миротворцами, проблем с передвижением не будет", - сказал Пашинян.По его словам, карабахские армяне должны вернуться в свои дома для восстановления Карабаха. Он отметил, что власти приложат усилия для восстановления зданий, строений и инфраструктуры.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорнокарабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

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россия, никол пашинян, нагорный карабах, армения, в мире