https://ria.ru/20201113/mirotvortsy-1584527548.html

Россия перебросила в Карабах более 1100 миротворцев

Россия перебросила в Карабах более 1100 миротворцев

Более 1100 российских миротворцев уже переброшено в Нагорный Карабах, совершено 73 самолетовылета, заявил в ходе видеосовещания с президентом России министр... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:35

2020-11-13T17:35

2020-11-13T17:44

сергей шойгу

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более 1100 российских миротворцев уже переброшено в Нагорный Карабах, совершено 73 самолетовылета, заявил в ходе видеосовещания с президентом России министр обороны РФ Сергей Шойгу.В день из России в Карабах совершается 25 самолетовылетов миротворческого контингента."За трое суток совершено 73 самолеторейсов, перевезено 1103 военнослужащих, 1168 единиц техники", - сказал Шойгу.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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сергей шойгу, россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире