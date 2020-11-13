https://ria.ru/20201113/mirotvortsy-1584395787.html

На сайте Минобороны открылся раздел о российских миротворцах в Карабахе

На сайте Минобороны открылся раздел о российских миротворцах в Карабахе

Специальный раздел "Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе" появился на официальном сайте Минобороны России, сообщает департамент информации и РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T00:39

2020-11-13T00:39

2020-11-13T19:32

ситуация в нагорном карабахе

лачинский коридор

россия

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

москва

азербайджан

армения

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Специальный раздел "Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе" появился на официальном сайте Минобороны России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.Кроме того, пользователи смогут ознакомиться с картами с текущей обстановкой на территории Нагорного Карабаха и с расположением российских наблюдательных постов в районе Лачинского коридора.Отмечается, что новый раздел будет пополняться объективными и актуальными материалами о работе российских миротворцев и о ситуации в зоне конфликта. Раздел также переведен на иностранные языки.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

лачинский коридор

россия

нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лачинский коридор, россия, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире