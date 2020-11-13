На сайте Минобороны открылся раздел о российских миротворцах в Карабахе
В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.
В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.
Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.
Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.
Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".
Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".
Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.
Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.
Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.
Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.
Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.
Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.
Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.
Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.
Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.
Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.
База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.
Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.
Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.
Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.
В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.
Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.
Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".
Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.
Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.
Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.
Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.
Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.
База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.
Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.