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Куда поехать на выходные: интересные и доступные места Москвы и области
Куда поехать на выходные: интересные и доступные места Москвы и области
С сегодняшнего дня в Москве новые ограничения: часть музеев закрывается, другие — прекращают временные выставки. В Подмосковье похожие меры ввели еще с 21... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T08:00
2020-11-13T14:57
туризм
куда поехать
куда поехать в выходные
музеи
зарядье
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. С сегодняшнего дня в Москве новые ограничения: часть музеев закрывается, другие — прекращают временные выставки. В Подмосковье похожие меры ввели еще с 21 октября и на днях запрет продлили. Однако в столичном регионе есть что посмотреть и где погулять. О самых интересных местах Москвы и области, как попасть на экскурсии или на мастер-классы — в материале РИА Новости.В Оружейную палату и Третьяковку Прогуляться по знаменитым усадьбам столицы можно свободно. В музеи не попасть, но ландшафты, осмотры архитектурных памятников, посещения кафе доступны. Например, "Коломенское" открыто до 22:00, "Царицыно" — до полуночи. Можно отправиться в столичные парки, в том числе в "Зарядье", на ВДНХ.В Третьяковской галерее остаются открытыми постоянные экспозиции "Искусство XX века" в Новой Третьяковке, "Шедевры русского искусства XI — начала XX века" в историческом здании в Лаврушинском переулке. А также Дом-музей Виктора Васнецова и музей-квартира Аполлинария Васнецова.В ГМИИ имени А. С. Пушкина работает постоянная экспозиция в главном здании и в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.Оружейная палата и архитектурный ансамбль Соборной площади Кремля доступны для индивидуального посещения.От "Кочевника" до ЛаврыВ Сергиевом Посаде открыты все заповедники, можно осмотреть Свято-Троицкую Сергиеву лавру. А по дороге в город — погулять по усадьбе Абрамцево, увидеть этнопарк "Кочевник" с верблюдами, яками, маламутами, юртами, ярангами и чумами. Правда, работает он только по выходным. Музей советского детства закрыт, но сувенирная лавка торгует и мастер-классы проводят. В местном Музее матрешки учат их расписывать.По старинным улочкам Сергиева Посада водят экскурсии с радиогидом — и за сто метров от ведущего слышно, поэтому проблем с соблюдением соцдистанции нет. "Большие группы сейчас не приезжают, в основном семьи", — уточняет руководитель ТИЦ "Гостеприимный Сергиев Посад" Семен Жильцов. В кремли, на башню и к зубрамВ Коломне для свободного посещения открыт кремль. В Музее пастилы идут спектакли. Например, седьмого ноября состоялась премьера оперетты "Летучая мышь" — сегодня, завтра и дальше она также в программе. В зрительном зале до 35 человек, и актеры не на сцене, а рядом с гостями. На музейной фабрике можно продегустировать знаменитую пастилу.В соседнем Зарайске туристы гуляют по территории кремля XVI века — кстати, его считают самым маленьким боевым кремлем в России.Можно еще пройтись по пешеходной Красноармейской улице. Или забраться на водонапорную башню — одну из лучших смотровых площадок в Московской области. Эксперт ТИЦ Зарайска Юлия Болотина поясняет: для посещения башня открыта пару часов в день, обязательны не только маски, но и каски — их выдают. Гости поднимаются на 29 метров, на каждом этаже — фольклорные куклы в костюмах, самовары, баранки и другие атрибуты русского быта.Кроме того, в Зарайске открыты храмы, источник "Белый колодец", рядом с городом — усадьба Федора Достоевского Даровое.Стоит заехать в Приокско-Терассный заповедник неподалеку от Серпухова. Там доступны экомаршруты. Правда, "Дорога к зубрам", например, с 14 ноября открыт до трех дня, но увидеть животных можно. Недавно появился и новый зверь — капибара. Экскурсии проводят и сборные, и индивидуальные. Монастыри открытыПо словам главы Звенигородского экскурсионного бюро Яны Володарчик, ограничения практически не повлияли на достопримечательности города. "Саввино-Сторожевский монастырь открыт, его активно посещают, — говорит она. — Древние 600-летние храмы, в том числе и с фресками Андрея Рублева, — тоже. Можно осмотреть неописуемое по красоте место — скит преподобного Саввы Сторожевского с древней пещерой".Гости гуляют здесь по старинным оборонительным валам. Как правило, приезжают на машинах, семьями. Похожая ситуация и в Истре. "Вход в Новоиерусалимский монастырь свободный: ходите по всей территории, набирайте святую воду. Можно зайти в трапезную или вареничную — все работает, — говорят в паломнической службе обители. — Экскурсии есть, но если приезжает большая группа, например сорок человек, ее делят на две".Музей под открытым небомВ Дмитрове можно самим, без гида, осмотреть кремль. В том числе средневековый земляной крепостной вал, откуда открывается живописный вид на местный Арбат — Кропоткинскую улицу, Успенский кафедральный собор, Елизаветинскую церковь, комплекс построек тюремного замка XIX века.На Кропоткинской — музей под открытым небом с "замершими во времени фигурами горожан XVIII века".В десяти минутах езды от города, на одной из самых высоких точек Дмитровского района — Перемиловская высота с бронзовым памятником, 27-метровой фигурой советского солдата.В окрестностях в обычном режиме (но с мерами предосторожности) работают фермы, где можно посмотреть на страусов, хаски, лошадей и даже альпака (по предварительной записи).
https://ria.ru/20200923/podmoskove-1577632810.html
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куда поехать, куда поехать в выходные, музеи, зарядье, туристы, москва, московская область (подмосковье), звенигород, отдых

Куда поехать на выходные: интересные и доступные места Москвы и области

08:00 13.11.2020 (обновлено: 14:57 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМузей-заповедник "Царицыно"
Музей-заповедник Царицыно - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. С сегодняшнего дня в Москве новые ограничения: часть музеев закрывается, другие — прекращают временные выставки. В Подмосковье похожие меры ввели еще с 21 октября и на днях запрет продлили. Однако в столичном регионе есть что посмотреть и где погулять. О самых интересных местах Москвы и области, как попасть на экскурсии или на мастер-классы — в материале РИА Новости.

В Оружейную палату и Третьяковку

Прогуляться по знаменитым усадьбам столицы можно свободно. В музеи не попасть, но ландшафты, осмотры архитектурных памятников, посещения кафе доступны. Например, "Коломенское" открыто до 22:00, "Царицыно" — до полуночи.
Можно отправиться в столичные парки, в том числе в "Зарядье", на ВДНХ.
В Третьяковской галерее остаются открытыми постоянные экспозиции "Искусство XX века" в Новой Третьяковке, "Шедевры русского искусства XI — начала XX века" в историческом здании в Лаврушинском переулке. А также Дом-музей Виктора Васнецова и музей-квартира Аполлинария Васнецова.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожие в парке "Зарядье" в Москве
Прохожие в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Прохожие в парке "Зарядье" в Москве
В ГМИИ имени А. С. Пушкина работает постоянная экспозиция в главном здании и в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.
Оружейная палата и архитектурный ансамбль Соборной площади Кремля доступны для индивидуального посещения.

От "Кочевника" до Лавры

В Сергиевом Посаде открыты все заповедники, можно осмотреть Свято-Троицкую Сергиеву лавру. А по дороге в город — погулять по усадьбе Абрамцево, увидеть этнопарк "Кочевник" с верблюдами, яками, маламутами, юртами, ярангами и чумами. Правда, работает он только по выходным. Музей советского детства закрыт, но сувенирная лавка торгует и мастер-классы проводят. В местном Музее матрешки учат их расписывать.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоТроице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области
По старинным улочкам Сергиева Посада водят экскурсии с радиогидом — и за сто метров от ведущего слышно, поэтому проблем с соблюдением соцдистанции нет. "Большие группы сейчас не приезжают, в основном семьи", — уточняет руководитель ТИЦ "Гостеприимный Сергиев Посад" Семен Жильцов.

В кремли, на башню и к зубрам

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Музейный проект "Коломенская пастила"

Музей Коломенская пастила. У Николы на Посадях в Коломне
1 из 2

Музейный проект "Коломенская пастила"

© РИА Новости / Руслан Кривобок
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© РИА Новости / Александр Чипурин

Коломенский Кремль (1525-1531)

Коломенский Кремль в Коломне
2 из 2

Коломенский Кремль (1525-1531)

© РИА Новости / Александр Чипурин
1 из 2

Музейный проект "Коломенская пастила"

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
2 из 2

Коломенский Кремль (1525-1531)

© РИА Новости / Александр Чипурин
В Коломне для свободного посещения открыт кремль. В Музее пастилы идут спектакли. Например, седьмого ноября состоялась премьера оперетты "Летучая мышь" — сегодня, завтра и дальше она также в программе. В зрительном зале до 35 человек, и актеры не на сцене, а рядом с гостями. На музейной фабрике можно продегустировать знаменитую пастилу.
В соседнем Зарайске туристы гуляют по территории кремля XVI века — кстати, его считают самым маленьким боевым кремлем в России.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГосударственный музей-заповедник "Зарайский кремль"
Государственный музей-заповедник Зарайский кремль - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Государственный музей-заповедник "Зарайский кремль"
Можно еще пройтись по пешеходной Красноармейской улице. Или забраться на водонапорную башню — одну из лучших смотровых площадок в Московской области. Эксперт ТИЦ Зарайска Юлия Болотина поясняет: для посещения башня открыта пару часов в день, обязательны не только маски, но и каски — их выдают. Гости поднимаются на 29 метров, на каждом этаже — фольклорные куклы в костюмах, самовары, баранки и другие атрибуты русского быта.
Сергиев Посад, Московская область - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Эксперты назвали лучшие смотровые площадки Подмосковья
Кроме того, в Зарайске открыты храмы, источник "Белый колодец", рядом с городом — усадьба Федора Достоевского Даровое.
Стоит заехать в Приокско-Терассный заповедник неподалеку от Серпухова. Там доступны экомаршруты. Правда, "Дорога к зубрам", например, с 14 ноября открыт до трех дня, но увидеть животных можно. Недавно появился и новый зверь — капибара. Экскурсии проводят и сборные, и индивидуальные.

Монастыри открыты

По словам главы Звенигородского экскурсионного бюро Яны Володарчик, ограничения практически не повлияли на достопримечательности города. "Саввино-Сторожевский монастырь открыт, его активно посещают, — говорит она. — Древние 600-летние храмы, в том числе и с фресками Андрея Рублева, — тоже. Можно осмотреть неописуемое по красоте место — скит преподобного Саввы Сторожевского с древней пещерой".
Гости гуляют здесь по старинным оборонительным валам. Как правило, приезжают на машинах, семьями.
Похожая ситуация и в Истре. "Вход в Новоиерусалимский монастырь свободный: ходите по всей территории, набирайте святую воду. Можно зайти в трапезную или вареничную — все работает, — говорят в паломнической службе обители. — Экскурсии есть, но если приезжает большая группа, например сорок человек, ее делят на две".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВоскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви в Истре Московской области
Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви в городе Истре Московской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви в Истре Московской области

Музей под открытым небом

В Дмитрове можно самим, без гида, осмотреть кремль. В том числе средневековый земляной крепостной вал, откуда открывается живописный вид на местный Арбат — Кропоткинскую улицу, Успенский кафедральный собор, Елизаветинскую церковь, комплекс построек тюремного замка XIX века.
На Кропоткинской — музей под открытым небом с "замершими во времени фигурами горожан XVIII века".
© РИА Новости / Алексей СветозарскийПеремиловская высота
Перемиловская высота - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Светозарский
Перемиловская высота
В десяти минутах езды от города, на одной из самых высоких точек Дмитровского района — Перемиловская высота с бронзовым памятником, 27-метровой фигурой советского солдата.
В окрестностях в обычном режиме (но с мерами предосторожности) работают фермы, где можно посмотреть на страусов, хаски, лошадей и даже альпака (по предварительной записи).
Нило-Столобенская пустынь, вид с озера - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
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