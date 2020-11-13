https://ria.ru/20201113/marshruty-1584343742.html

Куда поехать на выходные: интересные и доступные места Москвы и области

Куда поехать на выходные: интересные и доступные места Москвы и области

С сегодняшнего дня в Москве новые ограничения: часть музеев закрывается, другие — прекращают временные выставки. В Подмосковье похожие меры ввели еще с 21... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:00

2020-11-13T08:00

2020-11-13T14:57

туризм

куда поехать

куда поехать в выходные

музеи

зарядье

туристы

москва

московская область (подмосковье)

звенигород

отдых

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584423021_0:370:2984:2048_1400x0_80_0_0_c6ef2642b1993f98b161f66e8bdaf4c2.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. С сегодняшнего дня в Москве новые ограничения: часть музеев закрывается, другие — прекращают временные выставки. В Подмосковье похожие меры ввели еще с 21 октября и на днях запрет продлили. Однако в столичном регионе есть что посмотреть и где погулять. О самых интересных местах Москвы и области, как попасть на экскурсии или на мастер-классы — в материале РИА Новости.В Оружейную палату и Третьяковку Прогуляться по знаменитым усадьбам столицы можно свободно. В музеи не попасть, но ландшафты, осмотры архитектурных памятников, посещения кафе доступны. Например, "Коломенское" открыто до 22:00, "Царицыно" — до полуночи. Можно отправиться в столичные парки, в том числе в "Зарядье", на ВДНХ.В Третьяковской галерее остаются открытыми постоянные экспозиции "Искусство XX века" в Новой Третьяковке, "Шедевры русского искусства XI — начала XX века" в историческом здании в Лаврушинском переулке. А также Дом-музей Виктора Васнецова и музей-квартира Аполлинария Васнецова.В ГМИИ имени А. С. Пушкина работает постоянная экспозиция в главном здании и в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.Оружейная палата и архитектурный ансамбль Соборной площади Кремля доступны для индивидуального посещения.От "Кочевника" до ЛаврыВ Сергиевом Посаде открыты все заповедники, можно осмотреть Свято-Троицкую Сергиеву лавру. А по дороге в город — погулять по усадьбе Абрамцево, увидеть этнопарк "Кочевник" с верблюдами, яками, маламутами, юртами, ярангами и чумами. Правда, работает он только по выходным. Музей советского детства закрыт, но сувенирная лавка торгует и мастер-классы проводят. В местном Музее матрешки учат их расписывать.По старинным улочкам Сергиева Посада водят экскурсии с радиогидом — и за сто метров от ведущего слышно, поэтому проблем с соблюдением соцдистанции нет. "Большие группы сейчас не приезжают, в основном семьи", — уточняет руководитель ТИЦ "Гостеприимный Сергиев Посад" Семен Жильцов. В кремли, на башню и к зубрамВ Коломне для свободного посещения открыт кремль. В Музее пастилы идут спектакли. Например, седьмого ноября состоялась премьера оперетты "Летучая мышь" — сегодня, завтра и дальше она также в программе. В зрительном зале до 35 человек, и актеры не на сцене, а рядом с гостями. На музейной фабрике можно продегустировать знаменитую пастилу.В соседнем Зарайске туристы гуляют по территории кремля XVI века — кстати, его считают самым маленьким боевым кремлем в России.Можно еще пройтись по пешеходной Красноармейской улице. Или забраться на водонапорную башню — одну из лучших смотровых площадок в Московской области. Эксперт ТИЦ Зарайска Юлия Болотина поясняет: для посещения башня открыта пару часов в день, обязательны не только маски, но и каски — их выдают. Гости поднимаются на 29 метров, на каждом этаже — фольклорные куклы в костюмах, самовары, баранки и другие атрибуты русского быта.Кроме того, в Зарайске открыты храмы, источник "Белый колодец", рядом с городом — усадьба Федора Достоевского Даровое.Стоит заехать в Приокско-Терассный заповедник неподалеку от Серпухова. Там доступны экомаршруты. Правда, "Дорога к зубрам", например, с 14 ноября открыт до трех дня, но увидеть животных можно. Недавно появился и новый зверь — капибара. Экскурсии проводят и сборные, и индивидуальные. Монастыри открытыПо словам главы Звенигородского экскурсионного бюро Яны Володарчик, ограничения практически не повлияли на достопримечательности города. "Саввино-Сторожевский монастырь открыт, его активно посещают, — говорит она. — Древние 600-летние храмы, в том числе и с фресками Андрея Рублева, — тоже. Можно осмотреть неописуемое по красоте место — скит преподобного Саввы Сторожевского с древней пещерой".Гости гуляют здесь по старинным оборонительным валам. Как правило, приезжают на машинах, семьями. Похожая ситуация и в Истре. "Вход в Новоиерусалимский монастырь свободный: ходите по всей территории, набирайте святую воду. Можно зайти в трапезную или вареничную — все работает, — говорят в паломнической службе обители. — Экскурсии есть, но если приезжает большая группа, например сорок человек, ее делят на две".Музей под открытым небомВ Дмитрове можно самим, без гида, осмотреть кремль. В том числе средневековый земляной крепостной вал, откуда открывается живописный вид на местный Арбат — Кропоткинскую улицу, Успенский кафедральный собор, Елизаветинскую церковь, комплекс построек тюремного замка XIX века.На Кропоткинской — музей под открытым небом с "замершими во времени фигурами горожан XVIII века".В десяти минутах езды от города, на одной из самых высоких точек Дмитровского района — Перемиловская высота с бронзовым памятником, 27-метровой фигурой советского солдата.В окрестностях в обычном режиме (но с мерами предосторожности) работают фермы, где можно посмотреть на страусов, хаски, лошадей и даже альпака (по предварительной записи).

https://ria.ru/20200923/podmoskove-1577632810.html

https://ria.ru/20201107/seliger-1582262809.html

москва

московская область (подмосковье)

звенигород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда поехать, куда поехать в выходные, музеи, зарядье, туристы, москва, московская область (подмосковье), звенигород, отдых