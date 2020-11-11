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Музеи в Москве приостановят проведение выставок
Музеи в Москве приостановят проведение выставок
Федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве с 13 ноября по 15 января 2021 года должны приостановить проведение временных выставок и групповых экскурсий,... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T09:49
2020-11-11T10:49
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве с 13 ноября по 15 января 2021 года должны приостановить проведение временных выставок и групповых экскурсий, говорится в приказе министра культуры РФ Ольги Любимовой."С 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно приостановить проведение временных экспозиций и выставок, проведение групповых экскурсий, а также досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий", - говорится в приказе.Кроме того, музеи должны будут "обеспечить на постоянных экспозициях соблюдение социальной дистанции между посетителями на расстоянии не менее 1,5-2 метра друг от друга, а также организацию маршрутизации, исключающей встречные потоки".Учреждения культуры были закрыты для посетителей с середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса. С 1 августа московская мэрия разрешила проводить массовые мероприятия при условии заполняемости залов не более 50%. Во вторник было объявлено, что в столице с 13 ноября по 15 января будет действовать ограничение в 25% заполняемости театральных, концертных и кинозалов, временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Музеи в Москве приостановят проведение выставок

09:49 11.11.2020 (обновлено: 10:49 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЦентральная аллея выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда"
Центральная аллея выставки ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве с 13 ноября по 15 января 2021 года должны приостановить проведение временных выставок и групповых экскурсий, говорится в приказе министра культуры РФ Ольги Любимовой.
"С 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно приостановить проведение временных экспозиций и выставок, проведение групповых экскурсий, а также досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий", - говорится в приказе.
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Кроме того, музеи должны будут "обеспечить на постоянных экспозициях соблюдение социальной дистанции между посетителями на расстоянии не менее 1,5-2 метра друг от друга, а также организацию маршрутизации, исключающей встречные потоки".
Учреждения культуры были закрыты для посетителей с середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса. С 1 августа московская мэрия разрешила проводить массовые мероприятия при условии заполняемости залов не более 50%. Во вторник было объявлено, что в столице с 13 ноября по 15 января будет действовать ограничение в 25% заполняемости театральных, концертных и кинозалов, временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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