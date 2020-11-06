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В Подмосковье продлили запрет на посещение музеев и заповедников
В Подмосковье продлили запрет на посещение музеев и заповедников
Запрет на посещение жителями Подмосковья музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев продлен до 22 ноября, следует из постановления губернатора... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:57
2020-11-06T15:57
2020-11-06T16:29
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Запрет на посещение жителями Подмосковья музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев продлен до 22 ноября, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, опубликованного на сайте регионального правительства.Согласно документу, в ранее подписанное постановление Воробьева вносятся следующие изменения: запрет на посещение жителями Подмосковья организаций, осуществляющих деятельность музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев действует в регионе не до 7 ноября, а до 22 ноября.Отмечается, что прогулки на территориях музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев Подмосковья разрешаются.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)