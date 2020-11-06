https://ria.ru/20201106/zapret-1583391351.html

В Подмосковье продлили запрет на посещение музеев и заповедников

В Подмосковье продлили запрет на посещение музеев и заповедников

Запрет на посещение жителями Подмосковья музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев продлен до 22 ноября, следует из постановления губернатора... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:57

2020-11-06T15:57

2020-11-06T16:29

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156160/36/1561603660_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_a408a883b0d635b652c93e5260dbd611.jpg

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Запрет на посещение жителями Подмосковья музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев продлен до 22 ноября, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, опубликованного на сайте регионального правительства.Согласно документу, в ранее подписанное постановление Воробьева вносятся следующие изменения: запрет на посещение жителями Подмосковья организаций, осуществляющих деятельность музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев действует в регионе не до 7 ноября, а до 22 ноября.Отмечается, что прогулки на территориях музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев Подмосковья разрешаются.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)