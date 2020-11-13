https://ria.ru/20201113/kolyma-1584459082.html

На Колыме заявили о нехватке средств защиты для медиков

На Колыме заявили о нехватке средств защиты для медиков

Многоразовых защитных средств для врачей не хватает в Магаданской области, сообщает пресс-служба вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:43

2020-11-13T12:43

2020-11-13T12:43

распространение нового коронавируса

дальний восток

юрий трутнев

магадан

магаданская область

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Многоразовых защитных средств для врачей не хватает в Магаданской области, сообщает пресс-служба вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.В рамках рабочей поездки в Магаданскую область Трутнев провел в Магадане совещание по вопросу недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории региона.Как отметил вице-премьер, на территории региона выявлено более 5 тысяч человек, заболевших коронавирусной инфекцией, на карантине находятся 1 тысяча человек.Как отмечает пресс-служба вице-премьера, на сегодня коечный фонд в регионе занят на 67,8%."Есть "узкие" места, требующие внимания руководства региона и федеральных властей. Не закрыты потребности региона по автомобилям скорой помощи, по компьютерным томографам. Существуют дополнительные потребности в медицинском персонале, медикаментах. По всем этим вопросам есть федеральный орган исполнительной врасти – министерство здравоохранения России. Представители министерства присутствовали на совещании, слышали эти запросы. Надеюсь, что потребности региона будут удовлетворены, соответствующие поручения по результатам сегодняшнего совещания были даны", - сказал Трутнев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583751958.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/koronavirus-1584220201.html

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584441255.html

дальний восток

магадан

магаданская область

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дальний восток, юрий трутнев, магадан, магаданская область, общество