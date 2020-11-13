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Распространение нового коронавируса
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На Колыме заявили о нехватке средств защиты для медиков
На Колыме заявили о нехватке средств защиты для медиков
Многоразовых защитных средств для врачей не хватает в Магаданской области, сообщает пресс-служба вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:43
2020-11-13T12:43
распространение нового коронавируса
дальний восток
юрий трутнев
магадан
магаданская область
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Многоразовых защитных средств для врачей не хватает в Магаданской области, сообщает пресс-служба вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.В рамках рабочей поездки в Магаданскую область Трутнев провел в Магадане совещание по вопросу недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории региона.Как отметил вице-премьер, на территории региона выявлено более 5 тысяч человек, заболевших коронавирусной инфекцией, на карантине находятся 1 тысяча человек.Как отмечает пресс-служба вице-премьера, на сегодня коечный фонд в регионе занят на 67,8%."Есть "узкие" места, требующие внимания руководства региона и федеральных властей. Не закрыты потребности региона по автомобилям скорой помощи, по компьютерным томографам. Существуют дополнительные потребности в медицинском персонале, медикаментах. По всем этим вопросам есть федеральный орган исполнительной врасти – министерство здравоохранения России. Представители министерства присутствовали на совещании, слышали эти запросы. Надеюсь, что потребности региона будут удовлетворены, соответствующие поручения по результатам сегодняшнего совещания были даны", - сказал Трутнев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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дальний восток, юрий трутнев, магадан, магаданская область, общество

На Колыме заявили о нехватке средств защиты для медиков

12:43 13.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Многоразовых защитных средств для врачей не хватает в Магаданской области, сообщает пресс-служба вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
В рамках рабочей поездки в Магаданскую область Трутнев провел в Магадане совещание по вопросу недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
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"На обеспечение мероприятий, связанных с эпидемиологической ситуацией, в регионе предусмотрено 835,1 миллиона рублей. Все медицинские организации обеспечены СИЗ, оборудованием, лекарственными препаратами. Вместе с тем обеспеченность медучреждений средствами индивидуальной защиты - одна из самых низких в округе (57,49%). Не хватает многоразовых защитных средств для врачей", — говорится в сообщении.
Как отметил вице-премьер, на территории региона выявлено более 5 тысяч человек, заболевших коронавирусной инфекцией, на карантине находятся 1 тысяча человек.
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"С начала года выздоровело 3,6 тысячи человек. Зарегистрировано 46 случаев смерти от коронавируса. На сегодняшний день в субъекте развернуто 431 койко-место для больных этим заболеванием. Подготовлено 39 коек с аппаратами ИВЛ", - сказал Трутнев.
Как отмечает пресс-служба вице-премьера, на сегодня коечный фонд в регионе занят на 67,8%.
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"Есть "узкие" места, требующие внимания руководства региона и федеральных властей. Не закрыты потребности региона по автомобилям скорой помощи, по компьютерным томографам. Существуют дополнительные потребности в медицинском персонале, медикаментах. По всем этим вопросам есть федеральный орган исполнительной врасти – министерство здравоохранения России. Представители министерства присутствовали на совещании, слышали эти запросы. Надеюсь, что потребности региона будут удовлетворены, соответствующие поручения по результатам сегодняшнего совещания были даны", - сказал Трутнев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаДальний ВостокЮрий ТрутневМагаданМагаданская областьОбщество
 
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