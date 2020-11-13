В Карабахе начался обмен телами погибших
19:12 13.11.2020 (обновлено: 19:26 13.11.2020)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВоенная техника на дороге возле города Карвачар (Кельбаджар) в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 13 ноя – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил о начале обмена телами погибших во время боевых действий в Карабахе при координации миротворческих сил РФ.
"Сегодня в соответствии с заранее достигнутыми договоренностями стартовал процесс обмена телами погибших. Обмен проводится при координации миротворческой миссии РФ, Международного комитета Красного Креста и и госслужбы по чрезвычайным ситуациям Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.)", - написал Арутюнян в Facebook.
Он выразил признательность миротворческому контингенту РФ за обеспечение всесторонней безопасности важной гуманитарной миссии по обмену телами, а МККК и госслужбе по ЧС - за действенное участие в процессе.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.