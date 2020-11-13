https://ria.ru/20201113/karabakh-1584547825.html

В Карабахе начался обмен телами погибших

В Карабахе начался обмен телами погибших

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил о начале обмена телами погибших во время боевых действий в Карабахе при координации РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T19:12

2020-11-13T19:12

2020-11-13T19:26

араик арутюнян

ильхам алиев

владимир путин

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 13 ноя – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил о начале обмена телами погибших во время боевых действий в Карабахе при координации миротворческих сил РФ.Он выразил признательность миротворческому контингенту РФ за обеспечение всесторонней безопасности важной гуманитарной миссии по обмену телами, а МККК и госслужбе по ЧС - за действенное участие в процессе.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

россия

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, ильхам алиев, владимир путин, россия, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире