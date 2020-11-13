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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584547825.html
В Карабахе начался обмен телами погибших
В Карабахе начался обмен телами погибших
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил о начале обмена телами погибших во время боевых действий в Карабахе при координации РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:12
2020-11-13T19:26
араик арутюнян
ильхам алиев
владимир путин
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 13 ноя – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил о начале обмена телами погибших во время боевых действий в Карабахе при координации миротворческих сил РФ.Он выразил признательность миротворческому контингенту РФ за обеспечение всесторонней безопасности важной гуманитарной миссии по обмену телами, а МККК и госслужбе по ЧС - за действенное участие в процессе.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
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араик арутюнян, ильхам алиев, владимир путин, россия, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе начался обмен телами погибших

19:12 13.11.2020 (обновлено: 19:26 13.11.2020)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВоенная техника на дороге возле города Карвачар (Кельбаджар) в Нагорном Карабахе
Военная техника на дороге возле города Карвачар (Кельбаджар) в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 13 ноя – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил о начале обмена телами погибших во время боевых действий в Карабахе при координации миротворческих сил РФ.

"Сегодня в соответствии с заранее достигнутыми договоренностями стартовал процесс обмена телами погибших. Обмен проводится при координации миротворческой миссии РФ, Международного комитета Красного Креста и и госслужбы по чрезвычайным ситуациям Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.)", - написал Арутюнян в Facebook.

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Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
Он выразил признательность миротворческому контингенту РФ за обеспечение всесторонней безопасности важной гуманитарной миссии по обмену телами, а МККК и госслужбе по ЧС - за действенное участие в процессе.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАраик АрутюнянИльхам АлиевВладимир ПутинРоссияНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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