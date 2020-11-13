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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584527673.html
Путин назвал число жертв конфликта в Карабахе
Путин назвал число жертв конфликта в Карабахе
Президент России Владимир Путин заявил, что в районе Нагорного Карабаха сложная гуманитарная ситуация, в результате боев разрушена гуманитарная инфраструктура и РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:35
2020-11-13T18:57
лачинский коридор
никол пашинян
сергей лавров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр бортников
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в районе Нагорного Карабаха сложная гуманитарная ситуация, в результате боев разрушена гуманитарная инфраструктура и объекты культуры.Среди участников совещания - глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава ФСБ Александр Бортников, глава МЧС Евгений Зиничев.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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лачинский коридор
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лачинский коридор, никол пашинян, сергей лавров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр бортников, азербайджан, армения, нагорный карабах, в мире

Путин назвал число жертв конфликта в Карабахе

17:35 13.11.2020 (обновлено: 18:57 13.11.2020)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкЛюди у монастыря Дадиванк в Карвачарском районе Карабаха
Люди у монастыря Дадиванк в Карвачарском районе Карабаха - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в районе Нагорного Карабаха сложная гуманитарная ситуация, в результате боев разрушена гуманитарная инфраструктура и объекты культуры.
"В районе Нагорного Карабаха возникли серьезные гуманитарные проблемы. Сейчас нам об этом было доложено. Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боев превысило четыре тысячи человек, ранено свыше восьми тысяч человек, количество беженцев действительно по разным данным исчисляется десятками тысяч. Разрушена гражданская инфраструктура, многие культурные объекты", - сказал он на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.
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Среди участников совещания - глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава ФСБ Александр Бортников, глава МЧС Евгений Зиничев.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеЛачинский коридорНикол ПашинянСергей ЛавровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр БортниковАзербайджанАрменияНагорный КарабахВ мире
 
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