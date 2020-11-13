Путин назвал число жертв конфликта в Карабахе
17:35 13.11.2020 (обновлено: 18:57 13.11.2020)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкЛюди у монастыря Дадиванк в Карвачарском районе Карабаха
© Sputnik / Арам Нерсесян
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в районе Нагорного Карабаха сложная гуманитарная ситуация, в результате боев разрушена гуманитарная инфраструктура и объекты культуры.
"В районе Нагорного Карабаха возникли серьезные гуманитарные проблемы. Сейчас нам об этом было доложено. Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боев превысило четыре тысячи человек, ранено свыше восьми тысяч человек, количество беженцев действительно по разным данным исчисляется десятками тысяч. Разрушена гражданская инфраструктура, многие культурные объекты", - сказал он на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.
Среди участников совещания - глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава ФСБ Александр Бортников, глава МЧС Евгений Зиничев.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.