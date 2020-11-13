Путин назвал число жертв конфликта в Карабахе

"В районе Нагорного Карабаха возникли серьезные гуманитарные проблемы. Сейчас нам об этом было доложено. Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боев превысило четыре тысячи человек, ранено свыше восьми тысяч человек, количество беженцев действительно по разным данным исчисляется десятками тысяч. Разрушена гражданская инфраструктура, многие культурные объекты", - сказал он на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.