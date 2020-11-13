Путин проводит совещание по гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе
17:24 13.11.2020 (обновлено: 17:37 13.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени"
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.
"Собрал вас для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается в зоне Нагорнокарабахского конфликта", - сказал Путин, начиная совещание.
Среди участников совещания - глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава ФСБ Александр Бортников.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.