https://ria.ru/20201113/karabakh-1584523885.html

Путин проводит совещание по гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе

Путин проводит совещание по гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:24

2020-11-13T17:24

2020-11-13T17:37

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.Среди участников совещания - глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава ФСБ Александр Бортников.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

нагорный карабах

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, владимир путин, в мире