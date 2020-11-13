https://ria.ru/20201113/karabakh-1584474255.html

Россия отправила в Карабах уже 42 самолета с миротворцами

Россия отправила в Карабах уже 42 самолета с миротворцами

Еще восемь самолетов с российскими миротворцами вылетели в пятницу в Нагорный Карабах, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2020

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2020-11-13T19:33

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Еще восемь самолетов с российскими миротворцами вылетели в пятницу в Нагорный Карабах, сообщает Минобороны РФ.С учетом прошлых релизов, в регион отправились уже 42 борта.Всего группировка российских миротворческих сил составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

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нагорный карабах, ил-76, нагорно-карабахская республика, в мире