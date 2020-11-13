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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584472442.html
Песков ответил на вопрос о передаче карабахских районов Азербайджану
Песков ответил на вопрос о передаче карабахских районов Азербайджану
Вопросы по участию российских миротворцев в процессе передачи карабахских районов Азербайджану следует адресовать командованию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:46
2020-11-13T13:46
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
дмитрий песков
владимир путин
баку
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вопросы по участию российских миротворцев в процессе передачи карабахских районов Азербайджану следует адресовать командованию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Передача этого района предусмотрена совместным заявлением, которое было подписано Путиным, Алиевым и Пашиняном. Это обязательство, которое на себя взяла армянская сторона. Что касается непосредственного участия в этом процессе российских миротворцев, я вам ответить не могу. Лучше адресовать такие вопросы к командованию, что касается уже таких прикладных модальностей функционирования там наших миротворцев", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, какова будет роль России в передаче Кельбаджарского района Азербайджану, будут ли российские миротворцы контролировать и мониторить процесс передачи.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
баку
азербайджан
армения
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никол пашинян, дмитрий песков, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире

Песков ответил на вопрос о передаче карабахских районов Азербайджану

13:46 13.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вопросы по участию российских миротворцев в процессе передачи карабахских районов Азербайджану следует адресовать командованию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Передача этого района предусмотрена совместным заявлением, которое было подписано Путиным, Алиевым и Пашиняном. Это обязательство, которое на себя взяла армянская сторона. Что касается непосредственного участия в этом процессе российских миротворцев, я вам ответить не могу. Лучше адресовать такие вопросы к командованию, что касается уже таких прикладных модальностей функционирования там наших миротворцев", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, какова будет роль России в передаче Кельбаджарского района Азербайджану, будут ли российские миротворцы контролировать и мониторить процесс передачи.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянДмитрий ПесковВладимир ПутинБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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