https://ria.ru/20201113/karabakh-1584435776.html

Песков рассказал, как можно было избежать кровопролития в Карабахе

Песков рассказал, как можно было избежать кровопролития в Карабахе

Кровопролития в Нагорном Карабахе удалось бы избежать, если бы были реализованы предложенные ранее, в том числе Россией, формулы урегулирования, заявил... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:04

2020-11-13T11:04

2020-11-13T11:04

обсе

дональд трамп

ильхам алиев

дмитрий песков

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вашингтон (город)

баку

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Кровопролития в Нагорном Карабахе удалось бы избежать, если бы были реализованы предложенные ранее, в том числе Россией, формулы урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью на YouTube-канале RT Россия он отметил, что Баку при поддержке Турции заявил о том, что считает военные методы возможными для решения карабахской проблемы, и, исходя из этого, начал военную операцию."Вы знаете, что этой военной операции предшествовали многие годы попыток сопредседателей минской группы ОБСЕ и в первую очередь России предложить некие формулы урегулирования. Формулы эти существовали, они хорошо известны участникам международного переговорного процесса, но, к сожалению, они не сработали. По тем или иным причинам", - сказал Песков.По его словам, "если бы эти формулы были реализованы даже два года назад, то, наверное, вот этой кровавой войны бы не было, и удалось бы избежать гибели не одной тысячи молодых армян и молодых азербайджанцев".При этом он не стал уточнять, какие это были формулы. "Я не думаю, что я могу их называть. Тем более сейчас, наверное, в этом нет необходимости", - сказал он.Песков подчеркнул, что все страны-сопредседатели контактной группы не разделяли подход Баку, и все страны аргументированно настаивали на том, что единственно возможный путь урегулирования конфликта - это политико-дипломатические меры."К чему, собственно, все и пытались склонить Алиева. Вы знаете, что оперативно было достаточно беспрецедентное очень важное заявление трех президентов: Путин, Трамп и Макрон. Отдельно предпринимала усилия Франция. Отдельно предпринимал усилия Вашингтон. Но в русле общих усилий. Это, наверное, тоже внесло свой большой вклад в нахождение консенсуса", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/karabakh-1584425464.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, дональд трамп, ильхам алиев, дмитрий песков, франция, вашингтон (город), баку, в мире