Песков рассказал, как можно было избежать кровопролития в Карабахе
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Кровопролития в Нагорном Карабахе удалось бы избежать, если бы были реализованы предложенные ранее, в том числе Россией, формулы урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что этой военной операции предшествовали многие годы попыток сопредседателей минской группы ОБСЕ и в первую очередь России предложить некие формулы урегулирования. Формулы эти существовали, они хорошо известны участникам международного переговорного процесса, но, к сожалению, они не сработали. По тем или иным причинам", - сказал Песков.
По его словам, "если бы эти формулы были реализованы даже два года назад, то, наверное, вот этой кровавой войны бы не было, и удалось бы избежать гибели не одной тысячи молодых армян и молодых азербайджанцев".
При этом он не стал уточнять, какие это были формулы. "Я не думаю, что я могу их называть. Тем более сейчас, наверное, в этом нет необходимости", - сказал он.
Песков подчеркнул, что все страны-сопредседатели контактной группы не разделяли подход Баку, и все страны аргументированно настаивали на том, что единственно возможный путь урегулирования конфликта - это политико-дипломатические меры.
"К чему, собственно, все и пытались склонить Алиева. Вы знаете, что оперативно было достаточно беспрецедентное очень важное заявление трех президентов: Путин, Трамп и Макрон. Отдельно предпринимала усилия Франция. Отдельно предпринимал усилия Вашингтон. Но в русле общих усилий. Это, наверное, тоже внесло свой большой вклад в нахождение консенсуса", - сказал он.