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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584400415.html
Макрон прокомментировал окончание боевых действий в Карабахе
Макрон прокомментировал окончание боевых действий в Карабахе
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с армянским премьер-министром Николом Пашиняном выразил удовлетворение окончанием боевых действий в... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T02:38
2020-11-13T02:38
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
эммануэль макрон
ильхам алиев
владимир путин
москва
франция
баку
азербайджан
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с армянским премьер-министром Николом Пашиняном выразил удовлетворение окончанием боевых действий в Нагорном Карабахе и подтвердил готовность к поиску приемлемого для всех сторон решения по урегулированию конфликта, сообщил Елисейский дворец.Макрон также сообщил Пашиняну о проведенной в четверг встрече для организации усилий по оказанию гуманитарной помощи со стороны Франции.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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франция
баку
азербайджан
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никол пашинян, эммануэль макрон, ильхам алиев, владимир путин, москва, франция, баку, азербайджан, армения, в мире

Макрон прокомментировал окончание боевых действий в Карабахе

02:38 13.11.2020
 
© REUTERS / Ludovic Marin/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© REUTERS / Ludovic Marin/Pool
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с армянским премьер-министром Николом Пашиняном выразил удовлетворение окончанием боевых действий в Нагорном Карабахе и подтвердил готовность к поиску приемлемого для всех сторон решения по урегулированию конфликта, сообщил Елисейский дворец.
"Президент выразил удовлетворение окончанием боевых действий, он напомнил о своих дружеских чувствах к Армении и ее народу и своей готовности к выстраиванию политического решения, справедливого, долгосрочного и приемлемого для всех сторон в Нагорном Карабахе", - говорится в коммюнике.
Макрон также сообщил Пашиняну о проведенной в четверг встрече для организации усилий по оказанию гуманитарной помощи со стороны Франции.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянЭммануэль МакронИльхам АлиевВладимир ПутинМоскваФранцияБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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