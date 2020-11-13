https://ria.ru/20201113/karabakh-1584400415.html

Макрон прокомментировал окончание боевых действий в Карабахе

Макрон прокомментировал окончание боевых действий в Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с армянским премьер-министром Николом Пашиняном выразил удовлетворение окончанием боевых действий в... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T02:38

2020-11-13T02:38

2020-11-13T02:38

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

эммануэль макрон

ильхам алиев

владимир путин

москва

франция

баку

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581947651_0:160:3070:1888_1400x0_80_0_0_e7d4c3dc7b29c11e032bec90400cd46d.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с армянским премьер-министром Николом Пашиняном выразил удовлетворение окончанием боевых действий в Нагорном Карабахе и подтвердил готовность к поиску приемлемого для всех сторон решения по урегулированию конфликта, сообщил Елисейский дворец.Макрон также сообщил Пашиняну о проведенной в четверг встрече для организации усилий по оказанию гуманитарной помощи со стороны Франции.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201112/mirotvortsy-1584209395.html

москва

франция

баку

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, эммануэль макрон, ильхам алиев, владимир путин, москва, франция, баку, азербайджан, армения, в мире