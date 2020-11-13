https://ria.ru/20201113/griby-1584518352.html

В России грибы получили статус сельхозпродукции

В России грибы получили статус сельхозпродукции

Правительство РФ отнесло грибы к сельскохозяйственной продукции, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:00

2020-11-13T17:00

2020-11-13T17:00

экономика

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правительство РФ отнесло грибы к сельскохозяйственной продукции, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, грибы и трюфели включены в подраздел "Овощные культуры открытого и закрытого грунта", а подраздел "Продукция семеноводства овощных культур" дополнен пунктами, касающимся мицеллия грибов (грибница), в частности, в отношении тепличных шампиньонов.В настоящее время деятельность сельхозпроизводителей, которая связана с реализацией произведенной и переработанной ими собственной сельхозпродукции, облагается нулевой ставкой налога на прибыль. В отношении деятельности, не связанной с сельхозпроизводством, применяется общая ставка в 20%.Грибы не были включены в перечень сельхозпродукции, что, по мнению союза, создавало неравные условия для производителей грибов с другими производителями сельхозпродукции, пояснил РИА Новости директор Национального союза производителей плодов и овощей России (Плодоовощной союз) Михаил Глушков.

https://ria.ru/20190720/1556717552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика