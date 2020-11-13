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В России грибы получили статус сельхозпродукции
В России грибы получили статус сельхозпродукции
Правительство РФ отнесло грибы к сельскохозяйственной продукции, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:00
2020-11-13T17:00
экономика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правительство РФ отнесло грибы к сельскохозяйственной продукции, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, грибы и трюфели включены в подраздел "Овощные культуры открытого и закрытого грунта", а подраздел "Продукция семеноводства овощных культур" дополнен пунктами, касающимся мицеллия грибов (грибница), в частности, в отношении тепличных шампиньонов.В настоящее время деятельность сельхозпроизводителей, которая связана с реализацией произведенной и переработанной ими собственной сельхозпродукции, облагается нулевой ставкой налога на прибыль. В отношении деятельности, не связанной с сельхозпроизводством, применяется общая ставка в 20%.Грибы не были включены в перечень сельхозпродукции, что, по мнению союза, создавало неравные условия для производителей грибов с другими производителями сельхозпродукции, пояснил РИА Новости директор Национального союза производителей плодов и овощей России (Плодоовощной союз) Михаил Глушков.
https://ria.ru/20190720/1556717552.html
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экономика

В России грибы получили статус сельхозпродукции

17:00 13.11.2020
 
CC BY 3.0 / Richard Schröder / Грибы маслята
Грибы маслята - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
CC BY 3.0 / Richard Schröder /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правительство РФ отнесло грибы к сельскохозяйственной продукции, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, грибы и трюфели включены в подраздел "Овощные культуры открытого и закрытого грунта", а подраздел "Продукция семеноводства овощных культур" дополнен пунктами, касающимся мицеллия грибов (грибница), в частности, в отношении тепличных шампиньонов.
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В настоящее время деятельность сельхозпроизводителей, которая связана с реализацией произведенной и переработанной ими собственной сельхозпродукции, облагается нулевой ставкой налога на прибыль. В отношении деятельности, не связанной с сельхозпроизводством, применяется общая ставка в 20%.
Грибы не были включены в перечень сельхозпродукции, что, по мнению союза, создавало неравные условия для производителей грибов с другими производителями сельхозпродукции, пояснил РИА Новости директор Национального союза производителей плодов и овощей России (Плодоовощной союз) Михаил Глушков.
"Плодоовощной союз в 2019 году обратился в Минсельхоз РФ об отнесении грибов к сельскохозяйственной продукции (в части налогообложения), рады, что наша инициатива была поддержана", - сказал Глушков.
 
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