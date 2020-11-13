Лучшие фото недели: победный жест, отчаянная удаль и хитроумное наказание
Участницы шоу Fantasy в Лас-Вегасе.
Житель Нагорного Карабаха, покидающий республику.
Девушка на одной из улиц Нью-Йорка после новостей о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США.
Девушка на одной из улиц Нью-Йорка после новостей о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США.
Байден жестом обращается к аудитории после выступления в Уилмингтоне.
Трубы ТЭЦ на фоне международного делового центра "Москва-Сити".
Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Mila Win на Крымской неделе моды.
Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Mila Win на Крымской неделе моды.
Сторонники свергнутого президента Перу Мартина Вискарры на демонстрации в Лиме.
Сторонники свергнутого президента Перу Мартина Вискарры на демонстрации в Лиме.
Жители Азербайджана радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе.
Жители Азербайджана радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе.
Протестующие в здании правительства Армении в Ереване. Люди недовольны заявлением премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении войны в Карабахе и сдаче территорий.
Протестующие в здании правительства Армении в Ереване. Люди недовольны заявлением премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении войны в Карабахе и сдаче территорий.
Нарушители масочного режима в индонезийском Банда-Ачехе отжимаются в качестве наказания.
Нарушители масочного режима в индонезийском Банда-Ачехе отжимаются в качестве наказания.
Светлана Лизунова и Александр Вахнов выступают с ритмическим танцем на IV этапе Кубка России — Ростелеком по фигурному катанию в Казани.
Светлана Лизунова и Александр Вахнов выступают с ритмическим танцем на IV этапе Кубка России — Ростелеком по фигурному катанию в Казани.
Акции протеста против гендерного и полицейского насилия в Мехико.
Капитан индийской армии Шивам Сингх загорелся на полигоне в Бангалоре при попытке побить рекорд Книги Гиннеса, промчавшись на мотоцикле сквозь горящий туннель.
Капитан индийской армии Шивам Сингх загорелся на полигоне в Бангалоре при попытке побить рекорд Книги Гиннеса, промчавшись на мотоцикле сквозь горящий туннель.
Поединок между Анзором Карагуловым и Георгием Тибиловым во время соревнований по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 60 килограммов на международном турнире "Гран-при Москвы — 2020".
Поединок между Анзором Карагуловым и Георгием Тибиловым во время соревнований по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 60 килограммов на международном турнире "Гран-при Москвы — 2020".
Гончар раскладывает глиняные лампы, которые используют для украшения домов и храмов во время индуистского фестиваля огней Дивали.
Гончар раскладывает глиняные лампы, которые используют для украшения домов и храмов во время индуистского фестиваля огней Дивали.
Бабушка 13-летнего россиянина, погибшего в результате ракетного удара по Гяндже.
Бабушка 13-летнего россиянина, погибшего в результате ракетного удара по Гяндже.
Ребенок прыгает через лужу после наводнения в Кении.
Женщина несет корзину с цветами в Катманду.
Рыбак, протестующий в Джакарте против нового закона о труде.
Военно-историческая реконструкция обороны Москвы 1941 года на территории музейного комплекса "Дорога памяти" в парке "Патриот".
Военно-историческая реконструкция обороны Москвы 1941 года на территории музейного комплекса "Дорога памяти" в парке "Патриот".
Прохожий идет мимо рекламного плаката в центре Киева.
Последствия наводнения на Крите.
Протесты на Западном берегу реки Иордан против еврейских поселений и американского лидера Дональда Трампа.
Протесты на Западном берегу реки Иордан против еврейских поселений и американского лидера Дональда Трампа.
Колонна военной техники российских миротворцев на пути в Нагорный Карабах.
Колонна военной техники российских миротворцев на пути в Нагорный Карабах.
Молодожены на Красной площади в Москве.
Мотоциклист везет свинью по затопленной дороге на Филиппинах.
Мотоциклист везет свинью по затопленной дороге на Филиппинах.
Столкновения участников марша националистов с полицией в Варшаве.
Столкновения участников марша националистов с полицией в Варшаве.
Участники ежегодного карнавала в Майнце.
Участники ежегодного карнавала в Майнце.
Прохожие фотографируют Санта-Клауса в витрине на Никольской улице в Москве.
Прохожие фотографируют Санта-Клауса в витрине на Никольской улице в Москве.