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Лучшие фото недели: победный жест, отчаянная удаль и хитроумное наказание
Лучшие фото недели: победный жест, отчаянная удаль и хитроумное наказание
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 13.11.2020
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парк "патриот"
мехико
нью-йорк
джозеф "бо" байден
кошки
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протесты
западный берег реки иордан
нагорный карабах
москва
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
мехико
нью-йорк
западный берег реки иордан
нагорный карабах
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парк "патриот", мехико, нью-йорк, джозеф "бо" байден, кошки, москва-сити, протесты, западный берег реки иордан, нагорный карабах, москва, германия, лас-вегас, московская область (подмосковье), бангалор, республика крым, индия, катманду, делавэр, джакарта, азербайджан, кения, армения, варшава, киев, гянджа, филиппины, тайфун, мода, фото, фигурное катание, фото

Лучшие фото недели: победный жест, отчаянная удаль и хитроумное наказание

12:29 13.11.2020 (обновлено: 12:49 13.11.2020)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Getty Images/ Ethan Miller

Участницы шоу Fantasy в Лас-Вегасе.

Участницы шоу Fantasy в Лас-Вегасе, США
1 из 30

Участницы шоу Fantasy в Лас-Вегасе.

© AFP 2020 / Getty Images/ Ethan Miller
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Житель Нагорного Карабаха, покидающий республику.

Местный житель, покидающий Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
2 из 30

Житель Нагорного Карабаха, покидающий республику.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанк

Девушка на одной из улиц Нью-Йорка после новостей о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США.

Девушка на одной из улиц в Нью-Йорке после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена
3 из 30

Девушка на одной из улиц Нью-Йорка после новостей о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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© AFP 2020 / Angela Weiss

Байден жестом обращается к аудитории после выступления в Уилмингтоне.

Джо Байден жестом обращается к толпе после своего выступления в Уилмингтоне, штат Делавэр
4 из 30

Байден жестом обращается к аудитории после выступления в Уилмингтоне.

© AFP 2020 / Angela Weiss
© РИА Новости / Максим Блинов

Трубы ТЭЦ на фоне международного делового центра "Москва-Сити".

Трубы ТЭЦ на фоне международного делового центра Москва-Сити в Москве
5 из 30

Трубы ТЭЦ на фоне международного делового центра "Москва-Сити".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Mila Win на Крымской неделе моды.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Mila Win в рамках Крымской недели моды в отеле Palmira Palace
6 из 30

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Mila Win на Крымской неделе моды.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2020 / Ernesto Benavides

Сторонники свергнутого президента Перу Мартина Вискарры на демонстрации в Лиме.

Сторонники свергнутого президента Перу Мартина Вискарры на демонстрации в Лиме
7 из 30

Сторонники свергнутого президента Перу Мартина Вискарры на демонстрации в Лиме.

© AFP 2020 / Ernesto Benavides
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Жители Азербайджана радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Азербайджане после принятия совместного заявления РФ, Азербайджана и Армении о прекращении огня в Карабахе
8 из 30

Жители Азербайджана радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Протестующие в здании правительства Армении в Ереване. Люди недовольны заявлением премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении войны в Карабахе и сдаче территорий.

Участники акции протеста в одном из залов в здании правительства в Ереване
9 из 30

Протестующие в здании правительства Армении в Ереване. Люди недовольны заявлением премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении войны в Карабахе и сдаче территорий.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AFP 2020 / Chaideer Mahyuddin

Нарушители масочного режима в индонезийском Банда-Ачехе отжимаются в качестве наказания.

Мужчины отжимаются в качестве наказания за то, что не носят маски в Банда-Ачех, Индонезия
10 из 30

Нарушители масочного режима в индонезийском Банда-Ачехе отжимаются в качестве наказания.

© AFP 2020 / Chaideer Mahyuddin
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Светлана Лизунова и Александр Вахнов выступают с ритмическим танцем на IV этапе Кубка России — Ростелеком по фигурному катанию в Казани.

Светлана Лизунова и Александр Вахнов выступают в ритмическом танце на IV этапе Кубка России - Ростелеком 2020-2021 гг. по фигурному катанию в Казани
11 из 30

Светлана Лизунова и Александр Вахнов выступают с ритмическим танцем на IV этапе Кубка России — Ростелеком по фигурному катанию в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© REUTERS / Toya Sarno Jordan

Акции протеста против гендерного и полицейского насилия в Мехико.

Акции протеста против гендерного и полицейского насилия в Мехико, Мексика. 11 ноября 2020 года
12 из 30

Акции протеста против гендерного и полицейского насилия в Мехико.

© REUTERS / Toya Sarno Jordan
© AFP 2020 / Manjunath Kiran

Капитан индийской армии Шивам Сингх загорелся на полигоне в Бангалоре при попытке побить рекорд Книги Гиннеса, промчавшись на мотоцикле сквозь горящий туннель.

Капитан индийской армии Шивам Сингх загорелся во время попытки побить рекорд Книги рекордов Гиннеса в Бангалоре
13 из 30

Капитан индийской армии Шивам Сингх загорелся на полигоне в Бангалоре при попытке побить рекорд Книги Гиннеса, промчавшись на мотоцикле сквозь горящий туннель.

© AFP 2020 / Manjunath Kiran
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Поединок между Анзором Карагуловым и Георгием Тибиловым во время соревнований по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 60 килограммов на международном турнире "Гран-при Москвы — 2020".

Анзор Карагулов (Россия) и Георгий Тибилов (Россия) во время поединка на соревнованиях по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 60 кг на международном турнире по спортивной борьбе Гран-при Москвы-2020
14 из 30

Поединок между Анзором Карагуловым и Георгием Тибиловым во время соревнований по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 60 килограммов на международном турнире "Гран-при Москвы — 2020".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© REUTERS / Amit Dave

Гончар раскладывает глиняные лампы, которые используют для украшения домов и храмов во время индуистского фестиваля огней Дивали.

Гончар раскладывает глиняные лампы, которые используются для украшения домов и храмов во время праздника Дивали в Ахмадабаде, Индия
15 из 30

Гончар раскладывает глиняные лампы, которые используют для украшения домов и храмов во время индуистского фестиваля огней Дивали.

© REUTERS / Amit Dave
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошка играет с подвеской на выставке "КоШарики-Шоу" в Москве.
Кошка играет с подвеской на выставке КоШарики-Шоу в Москве
16 из 30
Кошка играет с подвеской на выставке "КоШарики-Шоу" в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Бабушка 13-летнего россиянина, погибшего в результате ракетного удара по Гяндже.

Рагиба Кулиева - бабушка русского мальчика Артура Маякова, скончавшегося от ранений, полученных в результате ракетного удара по Гяндже 17 октября
17 из 30

Бабушка 13-летнего россиянина, погибшего в результате ракетного удара по Гяндже.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© REUTERS / Monicah Mwangi

Ребенок прыгает через лужу после наводнения в Кении.

Ребенок прыгает через паводковые воды в городе Найваша, округ Накуру, Кения
18 из 30

Ребенок прыгает через лужу после наводнения в Кении.

© REUTERS / Monicah Mwangi
© REUTERS / Navesh Chitrakar

Женщина несет корзину с цветами в Катманду.

Женщина несет корзину, наполненную цветами, в Катманду, Непал. 12 ноября 2020 года
19 из 30

Женщина несет корзину с цветами в Катманду.

© REUTERS / Navesh Chitrakar
© REUTERS / Willy Kurniawan

Рыбак, протестующий в Джакарте против нового закона о труде.

Рыбак во время протеста против правительственных трудовых реформ в законопроекте о создании рабочих мест в Джакарте, Индонезия
20 из 30

Рыбак, протестующий в Джакарте против нового закона о труде.

© REUTERS / Willy Kurniawan
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Военно-историческая реконструкция обороны Москвы 1941 года на территории музейного комплекса "Дорога памяти" в парке "Патриот".

Участники военно-исторической реконструкции обороны Москвы осенью 1941 года на территории музейного комплекса Дорога памяти в Московской области
21 из 30

Военно-историческая реконструкция обороны Москвы 1941 года на территории музейного комплекса "Дорога памяти" в парке "Патриот".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© REUTERS / Gleb Garanich

Прохожий идет мимо рекламного плаката в центре Киева.

Мужчина проходит мимо постера с рекламой духов в центре Киева, Украина
22 из 30

Прохожий идет мимо рекламного плаката в центре Киева.

© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Stefanos Rapanis

Последствия наводнения на Крите.

Последствия наводнения на Крите, Греция
23 из 30

Последствия наводнения на Крите.

© REUTERS / Stefanos Rapanis
© REUTERS / Mohamad Torokman

Протесты на Западном берегу реки Иордан против еврейских поселений и американского лидера Дональда Трампа.

Протесты против еврейских поселений и президента США Дональда Трампа в Бейт-Дагане на Западном берегу реки Иордан
24 из 30

Протесты на Западном берегу реки Иордан против еврейских поселений и американского лидера Дональда Трампа.

© REUTERS / Mohamad Torokman
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанк

Колонна военной техники российских миротворцев на пути в Нагорный Карабах.

Колонна военной техники российских миротворцев в Самарской области на пути в Нагорный Карабах
25 из 30

Колонна военной техники российских миротворцев на пути в Нагорный Карабах.

© РИА Новости / Юрий Стрелец
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© AFP 2020 / Natalia Kolesnikova

Молодожены на Красной площади в Москве.

Молодожены на Красной площади в Москве
26 из 30

Молодожены на Красной площади в Москве.

© AFP 2020 / Natalia Kolesnikova
© AP Photo / John Michael Magdasoc

Мотоциклист везет свинью по затопленной дороге на Филиппинах.

Мотоциклист везет свинью по затопленной дороге в провинции Албай на Филиппинах
27 из 30

Мотоциклист везет свинью по затопленной дороге на Филиппинах.

© AP Photo / John Michael Magdasoc
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Столкновения участников марша националистов с полицией в Варшаве.

Марш националистов в Варшаве
28 из 30

Столкновения участников марша националистов с полицией в Варшаве.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© AP Photo / Frank Rumpenhorst

Участники ежегодного карнавала в Майнце.

Участники карнавала в костюмах динозавров в Майнце, Германия
29 из 30

Участники ежегодного карнавала в Майнце.

© AP Photo / Frank Rumpenhorst
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Прохожие фотографируют Санта-Клауса в витрине на Никольской улице в Москве.

Прохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице в Москве
30 из 30

Прохожие фотографируют Санта-Клауса в витрине на Никольской улице в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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