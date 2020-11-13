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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/doma-1584497158.html
Жители переходящих Азербайджану районов Карабаха сжигают свои дома
Жители переходящих Азербайджану районов Карабаха сжигают свои дома
Жители города Карвачар в Нагорном Карабахе перед отъездом сжигают дома, сообщил Sputnik Армения. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:31
2020-11-13T17:39
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Жители города Карвачар в Нагорном Карабахе перед отъездом сжигают дома, сообщил Sputnik Армения.Отмечается, что люди вывозят все, что могут: животных, домашнюю утварь, мебель. Некоторые разбирают магазины, жилье и подстанции.Карвачар находится на территории, которая должна отойти Азербайджану по соглашению, подписанному Россией, Азербайджаном и Арменией. Этот документ предусматривает, что с 10 ноября в зоне конфликта прекращаются боевые действия, армянские и азербайджанские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Кроме того, в зоне конфликта разместятся российские миротворцы. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Россия уже отправила в Нагорный Карабах 42 борта с военными. Всего группировка будет насчитывать 1960 человек, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
https://ria.ru/20201110/soglashenie-karabakh--1584000550.html
https://ria.ru/20201113/armeniya-1584422468.html
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никол пашинян, sputnik армения, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире

Жители переходящих Азербайджану районов Карабаха сжигают свои дома

15:31 13.11.2020 (обновлено: 17:39 13.11.2020)
 
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Жители города Карвачар в Нагорном Карабахе перед отъездом сжигают дома, сообщил Sputnik Армения.
Отмечается, что люди вывозят все, что могут: животных, домашнюю утварь, мебель. Некоторые разбирают магазины, жилье и подстанции.
Выдвижение колонны с техникой миротворческой бригады на аэродром Ульяновск-Восточный. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 20:44
Общий компромисс. Подробности карабахского мира
Карвачар находится на территории, которая должна отойти Азербайджану по соглашению, подписанному Россией, Азербайджаном и Арменией. Этот документ предусматривает, что с 10 ноября в зоне конфликта прекращаются боевые действия, армянские и азербайджанские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Кроме того, в зоне конфликта разместятся российские миротворцы. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Россия уже отправила в Нагорный Карабах 42 борта с военными. Всего группировка будет насчитывать 1960 человек, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянSputnik АрменияИльхам АлиевВладимир ПутинБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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