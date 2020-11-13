https://ria.ru/20201113/boeviki-1584462323.html

В МИД прокомментировали ситуацию с переброской боевиков в Карабах

В МИД прокомментировали ситуацию с переброской боевиков в Карабах

РФ исходит из того, что ситуация с переброской боевиков с Ближнего Востока в Карабах будет решаться с участием всех заинтересованных сторон, заявила официальный РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:00

2020-11-13T13:00

2020-11-13T13:00

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

мария захарова

нагорный карабах

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ильхам алиев

дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. РФ исходит из того, что ситуация с переброской боевиков с Ближнего Востока в Карабах будет решаться с участием всех заинтересованных сторон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава Службы внешней разведки РФ сообщал, что, по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта в Карабахе активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях или даже тысячах радикалов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в Карабахе представляет собой большую опасность и является поводом для глубокой обеспокоенности Москвы.Анкара и Баку отрицают, что в Карабахе на стороне вооруженных сил Азербайджана воевали боевики с Ближнего Востока.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

https://ria.ru/20201106/karabakh-1583322208.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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никол пашинян, мария захарова, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ильхам алиев, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире