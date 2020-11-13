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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/boeviki-1584462323.html
В МИД прокомментировали ситуацию с переброской боевиков в Карабах
В МИД прокомментировали ситуацию с переброской боевиков в Карабах
РФ исходит из того, что ситуация с переброской боевиков с Ближнего Востока в Карабах будет решаться с участием всех заинтересованных сторон, заявила официальный РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:00
2020-11-13T13:00
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
мария захарова
нагорный карабах
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ильхам алиев
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. РФ исходит из того, что ситуация с переброской боевиков с Ближнего Востока в Карабах будет решаться с участием всех заинтересованных сторон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава Службы внешней разведки РФ сообщал, что, по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта в Карабахе активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях или даже тысячах радикалов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в Карабахе представляет собой большую опасность и является поводом для глубокой обеспокоенности Москвы.Анкара и Баку отрицают, что в Карабахе на стороне вооруженных сил Азербайджана воевали боевики с Ближнего Востока.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
https://ria.ru/20201106/karabakh-1583322208.html
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нагорный карабах
азербайджан
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никол пашинян, мария захарова, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ильхам алиев, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире

В МИД прокомментировали ситуацию с переброской боевиков в Карабах

13:00 13.11.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГород Степанакерт утром 10 ноября 2020 года
Город Степанакерт утром 10 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. РФ исходит из того, что ситуация с переброской боевиков с Ближнего Востока в Карабах будет решаться с участием всех заинтересованных сторон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Боевики, которых перебрасывали (в Карабах), к сожалению, не исчезли, не испарились. Мы исходим из того, что этот вопрос будет решен и к его решению должны приложить усилия все стороны, заинтересованные в мире в этом регионе", - сказала она на брифинге.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ сообщал, что, по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта в Карабахе активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях или даже тысячах радикалов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в Карабахе представляет собой большую опасность и является поводом для глубокой обеспокоенности Москвы.
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Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянМария ЗахароваНагорный КарабахМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Ильхам АлиевДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанАрменияВ мире
 
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