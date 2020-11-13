https://ria.ru/20201113/armeniya-1584422468.html

Песков ответил на упреки в адрес России в недостаточной поддержке Армении

Песков ответил на упреки в адрес России в недостаточной поддержке Армении

Упреки России в недостаточной поддержке Армении в ситуации с Карабахом несостоятельны и несправедливы, Россия не забывала о своих обязанностях по ОДКБ, заявил... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:04

2020-11-13T10:04

2020-11-13T10:50

никол пашинян

обсе

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

сша

ситуация в нагорном карабахе

одкб

дмитрий песков

армения

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Упреки России в недостаточной поддержке Армении в ситуации с Карабахом несостоятельны и несправедливы, Россия не забывала о своих обязанностях по ОДКБ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Упреки тех, кто пишет у вас в Facebook в отношении России, абсолютно несостоятельны. Президент России сказал однозначно, что Россия не забывает о своих обязанностях по ОДКБ и в случае нападения кого бы то ни было на территорию союзника, на территорию Армении, Россия, естественно, сделает все возможное для защиты своего союзника. Об этом говорил президент России", - сказал Песков в интервью на YouTube-канале RT Россия."Поэтому любые упреки несостоятельны и несправедливы", - добавил Песков.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. А в ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. А президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201113/karabakh-1584418747.html

нагорно-карабахская республика

сша

армения

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никол пашинян, обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, сша, одкб, дмитрий песков, армения, в мире