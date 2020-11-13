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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/armeniya-1584422468.html
Песков ответил на упреки в адрес России в недостаточной поддержке Армении
Песков ответил на упреки в адрес России в недостаточной поддержке Армении
Упреки России в недостаточной поддержке Армении в ситуации с Карабахом несостоятельны и несправедливы, Россия не забывала о своих обязанностях по ОДКБ, заявил... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:04
2020-11-13T10:50
никол пашинян
обсе
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
сша
ситуация в нагорном карабахе
одкб
дмитрий песков
армения
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Упреки России в недостаточной поддержке Армении в ситуации с Карабахом несостоятельны и несправедливы, Россия не забывала о своих обязанностях по ОДКБ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Упреки тех, кто пишет у вас в Facebook в отношении России, абсолютно несостоятельны. Президент России сказал однозначно, что Россия не забывает о своих обязанностях по ОДКБ и в случае нападения кого бы то ни было на территорию союзника, на территорию Армении, Россия, естественно, сделает все возможное для защиты своего союзника. Об этом говорил президент России", - сказал Песков в интервью на YouTube-канале RT Россия."Поэтому любые упреки несостоятельны и несправедливы", - добавил Песков.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. А в ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. А президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584418747.html
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никол пашинян, обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, сша, одкб, дмитрий песков, армения, в мире

Песков ответил на упреки в адрес России в недостаточной поддержке Армении

10:04 13.11.2020 (обновлено: 10:50 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Упреки России в недостаточной поддержке Армении в ситуации с Карабахом несостоятельны и несправедливы, Россия не забывала о своих обязанностях по ОДКБ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Упреки тех, кто пишет у вас в Facebook в отношении России, абсолютно несостоятельны. Президент России сказал однозначно, что Россия не забывает о своих обязанностях по ОДКБ и в случае нападения кого бы то ни было на территорию союзника, на территорию Армении, Россия, естественно, сделает все возможное для защиты своего союзника. Об этом говорил президент России", - сказал Песков в интервью на YouTube-канале RT Россия.
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Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
"Поэтому любые упреки несостоятельны и несправедливы", - добавил Песков.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. А в ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. А президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянОБСЕИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаСШАОДКБДмитрий ПесковАрменияВ мире
 
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