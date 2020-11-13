https://ria.ru/20201113/acdc-1584482777.html
У группы AC/DC вышел новый альбом
У группы AC/DC вышел новый альбом
Австралийские легенды рока выложили в Сеть долгожданный новый альбом "Power Up". РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:35
2020-11-13T16:35
2020-11-13T16:35
культура
брайан джонсон
музыка
новости культуры
фил радд
ac/dc
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Австралийские легенды рока выложили в Сеть долгожданный новый альбом "Power Up".В записи 17-й студийной пластинки приняли участие барабанщик Фил Радд, вокалист Брайан Джонсон, басист Клифф Уильямс, гитарист Ангус Янг и ритм-гитарист Стиви Янг.В ее составе 13 треков, два из которых ("Realize" и "Shot in the Dark") группа представила заранее.Предыдущая работа коллектива вышла в 2014 году (“Rockor bust"). Продюсер у нового альбома тот же: Брендан О’Брайен.Музыканты посвятили альбом скончавшемуся в 2017 году Малькольму Янгу. Он и его брат Ангус – авторы большинства треков на новой пластинке.
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РИА Новости
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брайан джонсон, музыка, новости культуры, фил радд, ac/dc
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Австралийские легенды рока выложили в Сеть долгожданный новый альбом "Power Up".
В записи 17-й студийной пластинки приняли участие барабанщик Фил Радд, вокалист Брайан Джонсон, басист Клифф Уильямс, гитарист Ангус Янг и ритм-гитарист Стиви Янг.
В ее составе 13 треков, два из которых ("Realize
" и "Shot in the Dark"
) группа представила заранее.
Предыдущая работа коллектива вышла в 2014 году (“Rockor bust"). Продюсер у нового альбома тот же: Брендан О’Брайен.
Музыканты посвятили альбом скончавшемуся в 2017 году Малькольму Янгу. Он и его брат Ангус – авторы большинства треков на новой пластинке.