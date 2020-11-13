https://ria.ru/20201113/acdc-1584482777.html

У группы AC/DC вышел новый альбом

У группы AC/DC вышел новый альбом

Австралийские легенды рока выложили в Сеть долгожданный новый альбом "Power Up". РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:35

2020-11-13T16:35

2020-11-13T16:35

культура

брайан джонсон

музыка

новости культуры

фил радд

ac/dc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148260/23/1482602305_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_b369787204b200c615961616031db974.jpg

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Австралийские легенды рока выложили в Сеть долгожданный новый альбом "Power Up".В записи 17-й студийной пластинки приняли участие барабанщик Фил Радд, вокалист Брайан Джонсон, басист Клифф Уильямс, гитарист Ангус Янг и ритм-гитарист Стиви Янг.В ее составе 13 треков, два из которых ("Realize" и "Shot in the Dark") группа представила заранее.Предыдущая работа коллектива вышла в 2014 году (“Rockor bust"). Продюсер у нового альбома тот же: Брендан О’Брайен.Музыканты посвятили альбом скончавшемуся в 2017 году Малькольму Янгу. Он и его брат Ангус – авторы большинства треков на новой пластинке.

https://ria.ru/20201030/acdc-1582059210.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брайан джонсон, музыка, новости культуры, фил радд, ac/dc