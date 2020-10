https://ria.ru/20201007/acdc-1578582790.html

AC/DC выпустили новый сингл

Группа AC/DC выпустила сингл "Short in the dark" и подтвердила, что ее предстоящий альбом "Power Up" из 12-ти треков выйдет 13 ноября, сообщает NME.

<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости</strong>. Группа AC/DC выпустила сингл "Short in the dark" и подтвердила, что ее предстоящий альбом "Power Up" из 12-ти треков выйдет 13 ноября, <a href="https://www.nme.com/news/music/ac-dc-shot-in-the-dark-new-single-pwr-up-2771424" target="_blank">сообщает</a> NME.Недавно воссоединившийся коллектив уже несколько недель обещал в соцсетях порадовать поклонников новым материалом. В записи "Short in the dark” приняли участие гитарист Ангус Янг, вокалист Брайан Джонсон, бас-гитарист Клифф Уильямс, барабанщик Фил Радд и гитарист Стиви Янг. "Это сильный сингл из мощного рок-альбома. Вы услышите его и сразу поймете, что это AC/DC. Именно к такой музыке мы всегда стремились", — прокомментировал релиз Агнус Янг.Рассуждая о воссоединении коллектива, он добавил: "Мы снова встретились в 2018 году и начали работать над идеями, которые мы с Мальколмом (Янгом) (ритм-гитарист, умерший в 2017 году — Прим.ред.) раньше предлагали". Предыдущий альбом коллектива “Rock or bust” вышел в 2014 году. После гастрольного тура в его поддержку в 2016 году группа взяла перерыв.

