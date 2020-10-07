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https://ria.ru/20201007/acdc-1578582790.html
AC/DC выпустили новый сингл
Группа AC/DC выпустила сингл "Short in the dark" и подтвердила, что ее предстоящий альбом "Power Up" из 12-ти треков выйдет 13 ноября, сообщает NME. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:08
2020-10-07T12:08
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культура
новости культуры
фил радд
ac/dc
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости</strong>. Группа AC/DC выпустила сингл "Short in the dark" и подтвердила, что ее предстоящий альбом "Power Up" из 12-ти треков выйдет 13 ноября, <a href="https://www.nme.com/news/music/ac-dc-shot-in-the-dark-new-single-pwr-up-2771424" target="_blank">сообщает</a> NME.Недавно воссоединившийся коллектив уже несколько недель обещал в соцсетях порадовать поклонников новым материалом. В записи "Short in the dark” приняли участие гитарист Ангус Янг, вокалист Брайан Джонсон, бас-гитарист Клифф Уильямс, барабанщик Фил Радд и гитарист Стиви Янг. "Это сильный сингл из мощного рок-альбома. Вы услышите его и сразу поймете, что это AC/DC. Именно к такой музыке мы всегда стремились", — прокомментировал релиз Агнус Янг.Рассуждая о воссоединении коллектива, он добавил: "Мы снова встретились в 2018 году и начали работать над идеями, которые мы с Мальколмом (Янгом) (ритм-гитарист, умерший в 2017 году — Прим.ред.) раньше предлагали". Предыдущий альбом коллектива “Rock or bust” вышел в 2014 году. После гастрольного тура в его поддержку в 2016 году группа взяла перерыв.
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музыка, новости культуры, фил радд, ac/dc

AC/DC выпустили новый сингл

12:08 07.10.2020
 
© AP Photo / Rich FuryЯнг Ангус из AC / DC на Coachella Music and Arts Festival. Калифорния, 17 апреля 2015
Янг Ангус из AC / DC на Coachella Music and Arts Festival. Калифорния, 17 апреля 2015 - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AP Photo / Rich Fury
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Группа AC/DC выпустила сингл "Short in the dark" и подтвердила, что ее предстоящий альбом "Power Up" из 12-ти треков выйдет 13 ноября, сообщает NME.
Недавно воссоединившийся коллектив уже несколько недель обещал в соцсетях порадовать поклонников новым материалом.
В записи "Short in the dark” приняли участие гитарист Ангус Янг, вокалист Брайан Джонсон, бас-гитарист Клифф Уильямс, барабанщик Фил Радд и гитарист Стиви Янг.
"Это сильный сингл из мощного рок-альбома. Вы услышите его и сразу поймете, что это AC/DC. Именно к такой музыке мы всегда стремились", — прокомментировал релиз Агнус Янг.
Рассуждая о воссоединении коллектива, он добавил: "Мы снова встретились в 2018 году и начали работать над идеями, которые мы с Мальколмом (Янгом) (ритм-гитарист, умерший в 2017 году — Прим.ред.) раньше предлагали".
Предыдущий альбом коллектива “Rock or bust” вышел в 2014 году. После гастрольного тура в его поддержку в 2016 году группа взяла перерыв.
Брайан Джонсон и Ангус Янг из AC/DC - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 20:08Культура
Стало известно, кто войдет в воссоединившийся состав AC/DC
 
КультураМузыкаНовости культурыФил РаддAC/DC
 
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