https://ria.ru/20201113/acdc-1584302282.html

Группа AC/DC представила новый сингл "Realize"

Группа AC/DC представила новый сингл "Realize"

Австралийская группа ветеранов рока представила второй сингл "Realize" из предстоящего альбома "Power Up", сообщает Billboard. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T02:51

2020-11-13T02:51

2020-11-13T02:59

культура

брайан джонсон

музыка

новости культуры

ac/dc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584316608_0:312:3000:2000_1400x0_80_0_0_74e96446aefcbb76c3a7cfe5f371230f.jpg

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Австралийская группа ветеранов рока представила второй сингл "Realize" из предстоящего альбома "Power Up", сообщает Billboard.Композицию "Realize" написали гитарист Ангус Янг и его покойный брат Малькольм Янг, памяти которого посвящена вся новая пластинка. Место Малькольма в группе фактически занял его племянник Стиви Янг. В роли вокалиста снова Брайан Джонсон, который сумел преодолеть проблемы со слухом и вернулся на сцену. Релиз "Power Up” запланирован на 13 ноября. Предыдущий альбом группы вышел в 2014 году. С продюсером проекта Бренданом О’Брайеном музыканты уже работали в прежнем составе в 2014 году (“Rock or bust”) и в 2008 (“Black ice”).

https://ria.ru/20201007/acdc-1578582790.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брайан джонсон, музыка, новости культуры, ac/dc