https://ria.ru/20201113/acdc-1584302282.html
Группа AC/DC представила новый сингл "Realize"
Группа AC/DC представила новый сингл "Realize"
Австралийская группа ветеранов рока представила второй сингл "Realize" из предстоящего альбома "Power Up", сообщает Billboard. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T02:51
2020-11-13T02:51
2020-11-13T02:59
культура
брайан джонсон
музыка
новости культуры
ac/dc
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Австралийская группа ветеранов рока представила второй сингл "Realize" из предстоящего альбома "Power Up", сообщает Billboard.Композицию "Realize" написали гитарист Ангус Янг и его покойный брат Малькольм Янг, памяти которого посвящена вся новая пластинка. Место Малькольма в группе фактически занял его племянник Стиви Янг. В роли вокалиста снова Брайан Джонсон, который сумел преодолеть проблемы со слухом и вернулся на сцену. Релиз "Power Up” запланирован на 13 ноября. Предыдущий альбом группы вышел в 2014 году. С продюсером проекта Бренданом О’Брайеном музыканты уже работали в прежнем составе в 2014 году (“Rock or bust”) и в 2008 (“Black ice”).
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брайан джонсон, музыка, новости культуры, ac/dc
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости.
Австралийская группа ветеранов рока представила второй сингл "Realize" из предстоящего альбома "Power Up", сообщает
Billboard.
Композицию "Realize" написали гитарист Ангус Янг и его покойный брат Малькольм Янг, памяти которого посвящена вся новая пластинка.
Место Малькольма в группе фактически занял его племянник Стиви Янг. В роли вокалиста снова Брайан Джонсон, который сумел преодолеть проблемы со слухом и вернулся на сцену.
Релиз "Power Up” запланирован на 13 ноября. Предыдущий альбом группы вышел в 2014 году. С продюсером проекта Бренданом О’Брайеном музыканты уже работали в прежнем составе в 2014 году (“Rock or bust”) и в 2008 (“Black ice”).