https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584126612.html

"Похожа на реальный вирус". Ученые — о вакцинах от COVID-19

"Похожа на реальный вирус". Ученые — о вакцинах от COVID-19

Эффективность вакцины "Спутник V" — 92 процента, заявили в РФПИ, финансирующем разработку Исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат ГНЦ "Вектор"... РИА Новости, 12.11.2020

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2020-11-12T08:00

2020-11-12T08:36

sanofi

риа наука

вакцина "спутник v"

павел волчков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр сергеев (ран)

нии им. гамалеи

биология

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Эффективность вакцины "Спутник V" — 92 процента, заявили в РФПИ, финансирующем разработку Исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат ГНЦ "Вектор" находится на заключительном этапе испытаний на добровольцах, а Научного центра имени М. П. Чумакова — на второй фазе. Основываясь на промежуточных итогах клинических тестов, компания Pfizer сообщила о 90-процентной эффективности своей вакцины. Всего в мире, по данным ВОЗ, испытывают 202 варианта прививок. По каким критериям оценивают их эффективность — в обзоре РИА Новости.Побочные эффекты — не приговорЛюбой препарат для вакцинации тестируют сначала на культурах клеток и животных, затем на людях. Клинические испытания разделяют на три этапа, задействуя все больше участников.Последняя фаза — ключевая, по ее итогам решают, пускать ли вакцину в массовое производство. В ней участвуют несколько десятков тысяч человек разного возраста, пола. Одним делают прививку, другим вкалывают плацебо. Поскольку отбор случайный, никто не знает, кто в какой группе. Это позволяет минимизировать ошибки и человеческий фактор."Высокая температура, ломота в теле, головная боль и слабость" — так описывает CNBC симптомы, возникшие у добровольцев при тестировании вакцин американской фирмы Moderna и немецкой BioNTech/Pfizer. Обе находятся на заключительном этапе испытания, в котором участвуют 30 и 44 тысячи человек соответственно.Pfizer поспешил подвести промежуточные итоги: 94 заражения на 43 538 человек, часть из которых получала плацебо. Эффективность — 90 процентов. Однако следует дождаться публикации данных за два месяца наблюдений над получившими вторую дозу прививки, отмечается в официальном обращении директора компании Альберта Бурла. Очередной анализ проведут, когда число инфицированных достигнет 164 — эффективность может измениться. Кроме того, препарат создан на основе мРНК коронавируса, хранить его надо при очень низкой температуре, что создает проблемы для массового производства.В середине октября в США приостановили испытания вакцины от Johnson & Johnson, поскольку у одного из добровольцев возникли проблемы со здоровьем. Подробностей компания не раскрыла, и это вызвало у общественности беспокойство.Через две недели испытания продолжили. В официальном заявлении напоминают, что неожиданные болезни возможны и у тех, кто получил плацебо. Вот почему каждый эпизод требует исследования. А полный отчет обо всех происшествиях предоставят лишь по окончании третьей фазы.Тестирование вакцины Оксфордского университета, чьим коммерческим партнером выступает AstraZeneca, в США прекращали дважды. Последний раз — в сентябре, из-за нейрологических заболеваний, выявленных у двух участниц программы в Великобритании. Кроме того, в октябре в Бразилии скончался доброволец. Разработчики уверяют: сомнений в безопасности нет. Местные СМИ писали о том, что погибший был в группе плацебо. Как бы то ни было, испытания возобновили глобально, в том числе в ЮАР, Индии и Японии. А 10 ноября стало известно о приостановке в Бразилии третьей фазы тестирования препарата CoronaVac китайской фирмы Sinovac. Причина — смерть одного из участников 29 октября.Как оценивают вакцины"В идеале препарат испытывают в преддверии эпидемии, затем смотрят, сколько вакцинированных заболело. Это и будет критерием эффективности. Другой критерий — как долго вакцина защищает от инфекции. Важно убедиться, что добровольцы не сталкивались ранее с SARS-CoV-2, причем отсутствие антител еще не значит, что нет иммунитета, надо протестировать на T-клетки. Далее косвенными методами — на выработку антител, специфичных к вакцинации, и наблюдать, будет ли инфекция или пациенты надежно защищены, и в течение какого времени. Выборка тем больше, чем короче срок исследования", — поясняет Павел Волчков, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, где разрабатывают собственную платформу для вакцины от коронавируса.В России действует постановление правительства № 441, разрешающее ускоренную регистрацию препаратов в условиях чрезвычайных ситуаций. Разработчикам вакцин это позволяет упростить испытания — объединить I и II фазы, задействовать всего 86 волонтеров, а проверяющим органам — порядка сорока тысяч, и меньше наблюдать за ними.На этом этапе находится первая зарегистрированная вакцина "Спутник V", созданная в Центре имени Гамалеи. Ею прививают внутримышечно в два этапа. Первую дозу получили 20 тысяч человек, вторую — 12 тысяч. В группе вакцинированных и плацебо отмечено всего 20 инфицированных. По предварительным данным, эффективность — 92 процента."Спутник V" состоит из комбинации живых аденовирусов человека ad-26 и ad-5, содержащих спайк-белки из оболочки SARS-CoV-2. Именно они должны вызвать специфический иммунный ответ организма. Это одна из самых известных в мире вакцин-кандидатов. Результаты первых двух фаз клинических испытаний опубликованы в ведущей мировой научной печати и вызвали большой международный резонанс. Полный отчет обнародуют после заключительной фазы испытаний."Хорошая вакцина завязана не только на антитела, но и на T-клеточный иммунитет. Чем больше она похожа на настоящий патоген, тем эффективнее. Вакцина Гамалеи очень близка к реальному вирусу, но, инфицируя клетки единожды, не пролиферирует. Это должно дать максимальный эффект", — уверен Волчков.Тайны синтеза пептидных вакцинВ начале ноября на заключительную фазу клинических испытаний вышел препарат "ЭпиВакКорона" от ГНЦ "Вектор". В нем задействуют только часть коронавируса — спайк-белок. Его синтезируют и комбинируют с добавкой (адъювантом) из соединений алюминия, усиливающих иммунный ответ. Раствор вводят также внутримышечно дважды с перерывом 21 день."Разработчики практически ничего не раскрывают, ссылаясь на оформление патента. Какова длина пептидов, чему они соответствуют, каким образом синтезируются? Что там с гликозилированием?" — комментирует Павел Волчков.Гликозилирование — это химическая модификация белка, когда к его поверхности присоединяются остатки сахаров. Насколько этот процесс, идущий во всех клетках человека, важен, можно судить на примере групп крови. Если перелить не ту (за нее как раз отвечает гликозилирование), произойдет отторжение."Тут все дело в иммунном распознавании чужеродных и своих белков. Вакцина максимально эффективна, если паттерн гликозилирования соответствует человеческому", — подчеркивает вирусолог.В международной базе данных есть информация о I/II фазе испытаний "ЭпиВакКороны", которая должна была завершиться в начале октября. Участников набирали в Новосибирске, результаты еще не опубликованы.Похожий принцип применили на кафедре вирусологии МГУ имени Ломоносова: тоже синтетический спайк-белок, только с другим адъювантом — вирусом табачной мозаики, поражающим растения."Он абсолютно безопасен для млекопитающих, включая человека", — уточняет заведующая кафедрой профессор Ольга Карпова.При нагревании геном растительного вируса уничтожается, сама же частица из палочки превращается в белковую сферу с высокими иммуностимулирующими свойствами, на поверхности которой можно расположить короткие пептиды, в данном случае — активные фрагменты спайк-белка SARS-CoV-2. Получается имитация коронавирусной частицы, только безвредная."В отличие от адъювантов из алюминия, наши частицы через 24 часа начинают постепенно выводиться из организма. Этого достаточно, чтобы выработать иммунный ответ", — отмечает профессор.Ученые намерены сделать поливалентную вакцину (активную сразу против нескольких патогенов), прикрепив к сфере антигены разных коронавирусов, включая SARS, MERS, а также тех, что пока циркулируют среди летучих мышей, но потенциально могут перейти межвидовой барьер. Сейчас ведутся переговоры с партнерами, которым предстоит финансировать испытания, регистрировать и продвигать препарат."Мы активно готовимся к доклиническим испытаниям на животных. Иммуногенность уже изучили на мышах, протективность и эффективность оценим на сирийских хомяках, которые служат на данный момент моделью для исследования коронавирусной инфекции. Для тестирования на безопасность годятся приматы", — уточняет Карпова.Зачем сразу много вакцинТретья отечественная вакцина-кандидат, созданная в Научном центре имени Чумакова, проходит первые клинические испытания. Она содержит инактивированный вирус SARS-CoV-2, и это преимущество — организму демонстрируется вирусная частица целиком."В вакцине мертвый вирус, он не может размножаться, но способен проникнуть в клетки, что и делает его эффективным. Этот метод применяют для большинства прививок против гриппа", — объясняет Павел Волчков.Вакцины из инактивированных вирусов наиболее изученные и широко распространенные. Как ранее сообщил РИА Новости глава РАН Александр Сергеев, предварительные испытания этого препарата в Новосибирске не обнаружили "нежелательных явлений", получены обнадеживающие отклики. По словам генерального директора центра имени Чумакова Айдара Ишмухаметова, в Кирове и Санкт-Петербурге продолжается вторая фаза с участием около трехсот человек.В России разрешили третью фазу клинических испытаний препарата, созданного Пекинским институтом биотехнологий совместно с компанией CanSino Biological. Добровольцев активно набирают через интернет. Также в Москве и Санкт-Петербурге запланировано тестирование вакцины от AstraZeneca. Список того, что испытывают сейчас в мире на разных этапах, есть на сайте ВОЗ."Разрабатываемые вакцины против COVID-19, на мой взгляд, можно сравнивать по трем ключевым параметрам. Какой тип иммунного ответа активируется (B- и/или Т-клеточный), какова эффективность на людях, то есть какой процент вакцинированных не заболеет COVID-19. Если кто-то все же заболеет — то легко или тяжело. Наконец, возможность массового производства. Вакцины нужно много, при этом срочно, и стоимость одной дозы должна быть разумной", — рассуждает Андрей Васин, и. о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), участвующего в программе 5-100. СПбГУ содействует разработке сразу двух вакцин-кандидатов — на основе вирусного вектора и саРНК."Массовая вакцинация населения подразумевает применение препарата среди различных групп риска, включая пожилых, больных хроническими заболеваниями, иммунодефицитных, беременных, а это значит, что, помимо эффективности, прививка должна быть максимально безопасной", — комментирует Оксана Таланова, руководитель медицинского отдела вакцинального бизнес-подразделения "Санофи Пастер" в регионе Евразия, чей препарат на основе синтетического пептида и бакуловируса с адъювантом проходит I/II фазу клинических испытаний в 11 исследовательских центрах США, а второй — на основе мРНК — еще тестируют на животных.По словам Талановой, полноценные клинические исследования эффективности и безопасности должны соответствовать стандартам Надлежащей клинической практики с включением пациентов разных возрастов, статуса здоровья и этнических групп, с широким географическим охватом."Какая вакцина станет массовой, я не знаю, и никто пока не знает. Можно и одной загрузить все мировые производства, только зачем? Нужны препараты для разных фокус-групп, с разной эффективностью и, возможно, уровнем безопасности. Одна лучше для пожилых с тяжелым анамнезом, другая — без ограничения по возрасту", — объясняет профессор Карпова.Побочные эффекты — не повод сразу отказываться от вакцины, отмечает вирусолог. С другой стороны, бывали случаи, когда отзывали уже прошедший клинические испытания препарат. Профессор приводит в пример вакцину от ротавирусной инфекции, которую разрабатывали в США, приняли к производству, а в 1998-м сняли из-за повышенного риска инвагинации кишечника у младенцев."Разработку вакцины-кандидата можно продолжить только при условии сохранения приемлемого профиля риск/польза", — заключает Таланова.Это означает, что каждой стране потребуется не одна вакцина, а несколько — с различными свойствами, чтобы удовлетворить потребности всех групп населения и возможностью взаимозамены. Массовая прививочная кампания внесет вклад в создание коллективного иммунитета и прекратит эпидемию COVID-19.

https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583997049.html

https://ria.ru/20200623/1573328343.html

https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579682859.html

https://ria.ru/20200617/1572998223.html

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-11-12T08:00 true PT3M03S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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