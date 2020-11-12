https://ria.ru/20201112/tmin-1584314399.html

Масло черного тмина: польза и вред "золота фараонов"

Масло черного тмина: польза и вред "золота фараонов"

Масло черного тмина на протяжении многих веков используется для поддержания здоровья. О том, чем оно полезно и кому может навредить – в материале РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:35

2020-11-12T16:35

2020-11-12T16:35

россия

рецепты

здоровье

еда

кулинария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584317497_0:91:1920:1171_1400x0_80_0_0_46f06e32aa8b3b21f9c5a0f9358c161a.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Масло черного тмина на протяжении многих веков используется для поддержания здоровья. О том, чем оно полезно и кому может навредить – в материале РИА Новости.Родина черного тмина"Индийский тмин", "чернушка посевная", "кумин", "римский кориандр", "зира", "джира", "шабрей", "кмин", "калинджи", "сейдана" - все это названия черного тмина в разных странах мира. Первыми его начали культивировать жители Юго-Западной Азии и Средиземноморья, после чего семена распространились и на другие территории. Сейчас их выращивают в Эфиопии, Саудовской Аравии, Египте, США, Индии, Средней Азии, Закавказье и Северном Кавказе и используют как пряную и ароматную приправу.Семена этого зонтичного растения ценили еще в Древнем Египте. При раскопках в гробнице одного из фараонов нашли бутылочку с маслом. Экспертиза показала, что оно было сделано из тмина. Как именно египтяне его использовали, неизвестно, но в загробный мир с собой они брали только ценные вещи.Некоторые источники называют масло этих семян "золотом фараонов", а с арабского черный тмин переводится как "семя благословения". Пророку Мухаммеду приписывают слова о том, что эти семена лечат все болезни, кроме смерти.Чем полезно масло- Витамины А, Е, группы В, С, множество полезных минералов и эфирных масел – все это входит в состав масла черного тмина, - рассказала РИА Новости диетолог-эндокринолог Раушания Хисматуллина.Продукт с древних времен известен как вещество, повышающее иммунитет. По словам специалиста, оно также улучшает пищеварение, способствует выведению шлаков и токсинов, снижает уровень холестерина, улучшает метаболические процессы в организме.Вещество тимохинон, входящее в состав черного тмина, считается антиоксидантом. Благодаря ему повышается общий тонус организма и улучшается работоспособность.Когда оно опасно- Как и любое средство, масло черного тмина помимо пользы может нанести и вред. Например, у беременных, сокращая гладкую мускулатуру матки, продукт способен спровоцировать угрозу прерывания беременности. При индивидуальной непереносимости компонентов масла может быть аллергическая реакция. Ну, и конечно, его не рекомендуется применять на голодный желудок, особенно при наличии камней в желчном пузыре, - подчеркнула врач.Как применяют в медицинеОтхаркивающий и бронхорасширяющий эффект – актуальное в настоящее время свойство масла черного тмина. Оно позволяет быстрее вывести слизь и облегчить дыхание, оказывает противовоспалительное и общеукрепляющее действие. А ароматерапия с маслом тмина успокаивает нервную систему.- Этот продукт помогает наладить работу печени и желчного пузыря, оказывает мягкий желчегонный эффект. Он является натуральным антиоксидантным веществом - борется со свободными радикалами в организме, которые губительно действуют на клеточном уровне и способны вызывать онкологию, - объяснила Раушания Хисматуллина.Помимо всего, масло черного тмина нормализует стул, снимает отеки за счёт мягкого мочегонного эффекта и стимулирует лактацию у кормящих мам.В Интернете масло черного тмина собрало множество восторженных отзывов от людей, которые использовали его для снятия воспаления на коже.Применение в кулинарииСемена отлично подходят для десертов, выпечки, основных блюд, маринадов. Масло тмина используют в качестве заправки для салатов и гарниров. А вот для жарки и тушения оно не годится.Индийские лепешки "Бхатури"Ингредиенты:- 400 грамм пшеничной муки;- 1 столовая ложка сахара;- 1/2 чайной ложки соли;- 1 чайная ложка соды;- 1 столовая ложка кориандра;- 1,5 стакана простокваши (или сыворотки, йогурта, кефира);- 2 столовых ложки кунжута;- 2 столовых ложки черного тмина;- масло для обжаривания.Приготовление:Просейте муку вместе с содой. Добавьте соль, сахар, кориандр и перемешайте. Влейте простоквашу в массу и замесите тесто. Оно должно быть мягким.После скатайте из теста шары диаметром 5-6 см. Каждый из них нужно расплющить, посыпать семенами кунжута и тмина и раскатать скалкой до лепешки диаметром около 15 см.Затем утопите лепешки по очереди в разогретом масле и обжарьте. Для того, чтобы лишнее масло стекло, готовые бхатури нужно поставить ребром на дуршлаг.Салат с черным тминомИнгредиенты:- 2 помидора;- 1 огурец;- 1 болгарский перец;- 1 пучок базилика;- 1 столовая ложка оливкового масла;- 1 чайная ложка черного тмина.Приготовление:Свежий огурец, томаты, сладкий перец ополоснуть водой, крупно нарезать и сложить в салатник. Пучок свежего базилика обмыть, нарезать листья вместе со стеблем и добавить к овощам. В завершении заправляем салат семенами черного тмина, солью и маслом. Курица в соевом соусе с молотым черным тминомИнгредиенты:- 1 килограмм курицы;- 1 столовая ложка соевого соуса;- 1 столовая ложка майонеза;- половина чайной ложки молотого черного тмина.Приготовление:Куски курицы сложить в миску, перемешать с майонезом, соевым соусом, молотым тмином и дать постоять минимум полчаса. После этого нужно обжарить мясо птицы на сухой сковороде с двух сторон до появления хрустящей корочки или запечь в духовке.Как выбрать и хранитьСемена тмина имеют яркий горько-пряный аромат. Если специя почти не пахнет, значит она хранилась неправильно или слишком долго. Размер зерен должен быть примерно как у черного перца горошком, цвет - черный.Приобрести приправу можно в аптеках или отделах пряностей в магазинах.Хранить в домашних условиях черный тмин нужно при комнатной температуре, в темном месте и герметичной таре, чтобы он не растерял аромат и не впитал другие запахи. При соблюдении таких условий семена будут храниться до двух лет.Масло тмина стоит покупать, только если оно получено методом холодного отжима. Желательно приобретать в емкости небольшого объема, так как после вскрытия у него сильно уменьшается срок годности.Как правильно употреблятьСамый популярный рецепт в народной медицине для укрепления иммунитета – тмин с медом.1 чайную ложку семян смешивают с 1 столовой ложкой меда и заливают половиной стакана воды. Получившийся состав следует пить за 10 -15 мин до приема пищи. Это суточная норма, превышать которую не рекомендуется. Для детей необходимо уменьшить дозировку вдвое.Сами семена в качестве приправы к блюдам также стоит употреблять разумно. Взрослым можно до 3 грамм приправы в сутки, детям 3–15 лет — 2 грамма.

https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583886478.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/spetsii-1583430707.html

https://ria.ru/20201110/selderey-1583995098.html

https://ria.ru/20201110/zdorove-1583991325.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рецепты, здоровье, еда, кулинария