Лавров рассказал, от чего зависит определение статуса Нагорного Карабаха
13:51 12.11.2020 (обновлено: 14:02 12.11.2020)
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Статус Нагорного Карабаха будет определен в зависимости от решения вопроса об этническом и конфессиональном составе региона, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы исходим из того, что статус будет определяться в зависимости от того, какие действия мы должны предпринять, чтобы восстановить этноконфессиональное согласие в Нагорном Карабахе", - сказал Лавров в ходе онлайн пресс-конференции.
По словам российского министра, "здесь мы не ставим каких-либо искусственных сроков".
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.