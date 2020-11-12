https://ria.ru/20201112/status-1584281648.html

Лавров рассказал, от чего зависит определение статуса Нагорного Карабаха

Лавров рассказал, от чего зависит определение статуса Нагорного Карабаха

Статус Нагорного Карабаха будет определен в зависимости от решения вопроса об этническом и конфессиональном составе региона, заявил в четверг министр... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:51

2020-11-12T13:51

2020-11-12T14:02

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Статус Нагорного Карабаха будет определен в зависимости от решения вопроса об этническом и конфессиональном составе региона, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы исходим из того, что статус будет определяться в зависимости от того, какие действия мы должны предпринять, чтобы восстановить этноконфессиональное согласие в Нагорном Карабахе", - сказал Лавров в ходе онлайн пресс-конференции.По словам российского министра, "здесь мы не ставим каких-либо искусственных сроков".Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583935513.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, москва, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, нагорный карабах, сергей лавров, в мире